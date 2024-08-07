WHO：超過40名巴黎奧運選手感染新冠與其他呼吸道疾病

代表澳洲參加2024年巴黎奧運的游泳隊成員，4日出賽時戴上口罩。（歐新社）

2024/08/07 23:40

〔編譯張沛元／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）表示，超過40名巴黎奧運出賽選手的新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）與其他呼吸道疾病的檢驗結果呈陽性，突顯隨著疫苗接種覆蓋率下降，全球新冠病例正逐漸上揚。世衛組織呼籲，新冠病毒仍在傳播，各國需加強其因應措施與要求高危險族群接種疫苗。

多名參加巴黎奧運的知名運動好手感染新冠，包括在男子100公尺蛙式中奪銀的英國「蛙王」比提（Adam Peaty），以及因病退出女子1500公尺自由式的澳洲女將帕利斯特（Lani Pallister）。

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世衛組織的流行病與大流行準備和預防部門主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）6日在媒體簡報會上表示，新冠仍在我們身邊，新冠病毒仍在所有國家傳播；來自84國的數據顯示，新冠病毒檢測呈陽性的比例，「數週來一直上升」；再者，范科霍芙說，監測病毒量與病毒水平的廢污水檢測顯示，新冠病毒的傳播「比目前的通報高2到20倍」。

目前全球的新冠檢驗陽性率逾10%，歐洲則逾20%。范科霍芙說，此等高比例對通常在寒冷月份的傳播率較高的呼吸道病毒而言並不常見，但最近數月，無論哪個季節，許多國家都經歷新冠病例激增，包括在巴黎奧運會上，目前至少有40名運動員的檢測結果呈陽性。

不過世衛組織7日澄清，40名運動員檢測結果呈陽性，是包括新冠與其他呼吸道疾病。

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