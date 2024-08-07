澳洲敦促中國別脅迫太平洋島國 援助透明化

東加王國本月舉辦太平洋島國論壇領袖峰會前夕，澳洲敦促中國避免「脅迫」太平洋島國，提供援助「更加透明」。圖為中國海軍醫療船去年到東加舉辦義診。（法新社檔案照）

2024/08/07 23:55

〔中央社〕澳洲今天敦促中國避免「脅迫」太平洋島國，並在提供援助方面「更加透明」，且承認北京與西方國家存在「長久競爭狀態」。

法新社報導，澳洲太平洋事務部長康洛伊（Pat Conroy）表示，太平洋島國嶄新的經濟機會不應「伴隨脅迫和干涉」。

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康洛伊在澳洲的一個公共政策智庫演講中表示：「我們想要看見一個區域的國家可以在不受脅迫的情況下行使主權，並遵守國際法。」

東加王國（Tonga）本月將舉辦太平洋島國論壇領袖峰會，在這之前，康洛伊表示：「我們想要一個和平穩定的區域。」

康洛伊說：「中國在其提供的援助中應更加透明，並將基礎建設計劃視為太平洋地區增加本地就業、技能和採購的機會。」

自北京與索羅門群島2022年簽署遮遮掩掩的安全協議後，坎培拉和華盛頓加強與南太平洋島國的關係。

美國2023年重啟於索羅門群島長期關閉的大使館，隨後在東加王國也設立大使館。

近幾個月，北京展開一系列增加影響力的行動，包括向索羅門群島的預算注入2000萬美元（約新台幣6.5億元）。

數個重要的海上航線經過廣闊但人煙稀少的南太平洋，若台灣海峽和南海爆發衝突，這裡可能成為一個重要門戶。

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