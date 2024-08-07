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開黃腔？賀錦麗副手華茲用不實網路迷因嘲諷政敵

民主黨的準總統候選人賀錦麗（左））和她新選出的搭檔、明尼蘇達州州長華茲（右），6日首度在賓州費城的造勢大會上連袂造勢。（美聯社）

民主黨的準總統候選人賀錦麗（左））和她新選出的搭檔、明尼蘇達州州長華茲（右），6日首度在賓州費城的造勢大會上連袂造勢。（美聯社）

2024/08/07 21:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕競逐白宮大位的美國副總統、民主黨的準總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和她新選出的搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），6日首度在賓州費城的造勢大會上連袂造勢，會中華茲使用了一個基於不實網路迷因的粗俗性笑話來嘲諷共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），引發爭議。

美國《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，華茲說：「我迫不及待想要和這個傢伙辯論。如果他願意從沙發上站起來出現的話。」這引起了現場觀眾的大笑。

這個笑話源自一個聲稱范斯與沙發發生性行為的網路迷因，該迷因基於對范斯回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）的虛假引用。這個虛假迷因曾在某些進步人士中廣泛流傳。製造這個惡作劇的人表示，人們輕易相信這個假消息的現象，「並沒有增強他對選民批判性思考能力的信心」。

報導指出，華茲此前被認為代表中西部地區的得體風格，但他卻用一個基於蓄意虛假訊息的粗俗笑話來開啟自己的競選活動，實不得體。

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