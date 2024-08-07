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立法反制中國！菲律賓《海域法》掀起南海新波瀾

南海的美濟礁上由中國建造的人工島，規模和設施表明它可能具有軍事和戰略意義，是南海爭議中的一個重要地點。（美聯社檔案照）

南海的美濟礁上由中國建造的人工島，規模和設施表明它可能具有軍事和戰略意義，是南海爭議中的一個重要地點。（美聯社檔案照）

2024/08/07 20:32

〔編譯成良／綜合報導〕菲律賓國會近日通過《海域法》，強化對南海主權的宣示，法案將讓菲律賓對抗中國在南海非法擴張行為擁有更強的法律武器。這項法案不僅明確劃定菲律賓的領海範圍，更授權國家在專屬經濟區內執法，對中國占領的軍事化島礁發出嚴正警告。中國對此強烈反對，向菲律賓提出嚴正交涉。

香港《南華早報》7日報導，《海域法》目前正等待總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）簽署，法案一旦生效，將賦予菲律賓更多的法律工具來回應南海爭端，並強化對中國不法行為的反制能力。

《海域法》聚焦於中國占領的東門礁（Hughes Reef）和美濟礁（Mischief Reef）等兩處軍事化島礁。

法案將菲律賓周邊水域劃分為不同「海域」，包括領海、鄰接區和專屬經濟區，並定義各區域的權利。例如，在領海範圍內（從基線起12海浬），菲律賓擁有主權，但承認外國船隻的「無害通過權」。

菲律賓大學海事事務與海洋法研究所所長巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）稱這是一項「基礎性法律」，明確表述菲律賓遵守《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的立場。他指出，該法案為改善菲國在這些海域的執法奠定了基礎。

法案主要發起人、參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）去年11月28日在國會發言時強調，這是對中國「霸凌行為」的堅定回應。他提到，兩週前中國海警船曾以高壓水砲擊菲律賓補給船，阻止其向在愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）上的「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）軍艦運送補給。

中國外交部發言人毛寧3月間說，中方堅決反對該法案，已向菲方提出嚴正交涉。菲方試圖為其在南海的非法主張披上法律外衣。

杜連迪諾強調中國無權否決這項法律。法案規定，違反者可能面臨刑事制裁或60萬到100萬美元（約新台幣1957萬到3263萬元）的罰款。

菲律賓前最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）說，該法案重申了國際法，警告違法者：非法建造的結構物無論經過多長時間都無法獲得合法地位，可隨時被合法擁有管轄權的當局沒收或移除。

值得注意的是，法案在討論過程中，參議員皮曼德爾（Koko Pimentel）曾提議刪除所有關於仲裁勝利的內容，但杜連迪諾堅持保留，認為這對於保護菲律賓漁民權益至關重要。

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