以色列大使遭拒邀 西方國家大使齊缺席長崎原爆79週年紀念活動

〔編譯陳成良/綜合報導〕法新社報導,包括美國在內多個西方國家大使,將因以色列被排除在外,而缺席9日的長崎原子彈爆炸79週年紀念活動。

據報導,長崎市市長鈴木史朗上週表示,由於可能引發對加薩衝突的抗議,以色列大使科恩(Gilad Cohen)未被邀請參加長崎舉行的活動。這一決定引發了美國和英國等西方國家的不滿,並最終導致這些國家的大使決定不出席。

美國駐日大使易曼紐(Rahm Emanuel)的發言人告訴法新社,長崎市長因未邀請以色列大使而使活動政治化。這位發言人表示,易曼紐將前往東京的一座寺廟參加另一場活動。

美國和英國大使館6日表示,他們的大使將不會出席,將改派較低級別的外交官代表出席長崎原爆79週年紀念儀式。

根據媒體報導,澳洲、義大利、加拿大、歐盟,以及美國、英國和德國在上個月共同簽署一份措辭強硬的聯署信件給長崎市長,這些國家可能追隨美英不派出大使出席紀念儀式的作法。

科恩6日受邀參加在廣島舉行的原爆紀念儀式,他上週表示,長崎的決定「向世界發出了錯誤的訊息」。

日本內閣官房長官林芳正拒絕置評,稱邀請哪些代表是「主辦單位長崎市的決定」。

As in previous years, Today I was honored to attend the Hiroshima Peace Memorial Ceremony on behalf of Israel. Paying respect to the families and the people of Japan in memory of those who lost their lives in August 1945. We stand with you in solemn remembrance. pic.twitter.com/pmF9OaylE4