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以色列大使遭拒邀 西方國家大使齊缺席長崎原爆79週年紀念活動

長崎市市長鈴木史朗拒邀以色列大使出席原爆紀念活動，引發爭議。（美聯社檔案照）

長崎市市長鈴木史朗拒邀以色列大使出席原爆紀念活動，引發爭議。（美聯社檔案照）

2024/08/07 17:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，包括美國在內多個西方國家大使，將因以色列被排除在外，而缺席9日的長崎原子彈爆炸79週年紀念活動。

據報導，長崎市市長鈴木史朗上週表示，由於可能引發對加薩衝突的抗議，以色列大使科恩（Gilad Cohen）未被邀請參加長崎舉行的活動。這一決定引發了美國和英國等西方國家的不滿，並最終導致這些國家的大使決定不出席。

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）的發言人告訴法新社，長崎市長因未邀請以色列大使而使活動政治化。這位發言人表示，易曼紐將前往東京的一座寺廟參加另一場活動。

美國和英國大使館6日表示，他們的大使將不會出席，將改派較低級別的外交官代表出席長崎原爆79週年紀念儀式。

根據媒體報導，澳洲、義大利、加拿大、歐盟，以及美國、英國和德國在上個月共同簽署一份措辭強硬的聯署信件給長崎市長，這些國家可能追隨美英不派出大使出席紀念儀式的作法。

科恩6日受邀參加在廣島舉行的原爆紀念儀式，他上週表示，長崎的決定「向世界發出了錯誤的訊息」。

日本內閣官房長官林芳正拒絕置評，稱邀請哪些代表是「主辦單位長崎市的決定」。

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