猶太人原罪？CNN名嘴為賓州州長夏皮洛抱不平

猶太裔的賓州州長夏皮洛，與成為民主黨副總統候選人的機會失之交臂。（美聯社檔案照）

2024/08/07 17:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據福斯新聞（Fox News）報導，美國有線電視新聞網（CNN）資深政治評論瓊斯（Van Jones）6日提出了一個引人深思的問題：民主黨內的反猶太主義是否影響了副總統賀錦麗（Kamala Harris）選擇競選搭檔的決定？

當賀錦麗宣布選擇明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）作為其競選搭檔後，瓊斯表示不確定先前被視為熱門人選的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）是否因為他的猶太身分而未被選中。

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「是因為他是溫和派，還是這裡存在某種反猶太偏見？」瓊斯在評論這一消息時質疑道。他進一步指出：「反猶太主義已經滲透到這個黨派中。你可以支持巴勒斯坦人而不成為反猶太主義者，但確實有一些反猶太主義者存在。現在有一些不安——而且必須要有——剛才發生的事情有多少是屈服於黨內這些較為黑暗的部分？」

報導提到，夏皮洛此前因其對以色列和巴勒斯坦衝突的立場受到民主黨極左翼和反以色列派系的批評。自2023年10月7日恐怖襲擊以色列事件以來，左翼的反猶太主義一直是一個嚴重問題。

最近，夏皮洛不得不就他30多年前20歲時在大學寫的一篇支持以色列的專欄文章作出回應。他的發言人邦德（Manuel Bonder）表示，自那篇文章以來，夏皮洛的立場已經發生了變化。

麻州民主黨聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）週一在CNN上抨擊了夏皮洛的批評者，稱他們的攻擊中存在「強烈的反猶太主義暗流」。

瓊斯認為，這個決定引起了「猶太社區的一些不安」。他說：「一些人對此抱有希望。也許你會有機會再次看到一位猶太副總統。我們已經20年沒有過了，現在這個機會又被拿走了。」

值得注意的是，已故聯邦參議員李伯曼（Joe Lieberman）仍然是美國歷史上唯一一位出現在主要政黨總統候選人搭檔名單上的猶太裔候選人。

瓊斯同時指出，這個決定可能會讓一些支持巴勒斯坦的民主黨選民保持對賀錦麗的支持。他說，「如果你是一個年輕的穆斯林，或者一個年輕的阿拉伯人，或者是一個關心加薩的人，這給了你一個繼續支持賀錦麗的理由，因為這對黨來說原本會很難消化。」

福斯新聞指出，這一爭議凸顯了民主黨在處理以巴衝突和反猶太主義問題上面臨的複雜挑戰，也引發了人們對黨內決策過程的質疑。

已故康乃狄克州聯邦參議員李柏曼（右）在2000年美國總統選舉中擔任副總統候選人，與民主黨籍的前副總統高爾（左）一起角逐白宮寶座，成為首位在主要政黨總統候選名單上出現的猶太人。（美聯社檔案照）

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