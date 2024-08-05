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麟洋配2度「抗中奪金」 央視急切斷直播！

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟擊敗中國組合梁偉鏗/王昶拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（特派記者陳志曲攝）

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟擊敗中國組合梁偉鏗/王昶拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（特派記者陳志曲攝）

2024/08/05 00:51

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國羽球男雙組合「麟洋配」李洋和王齊麟4日擊敗中國組合梁偉鏗和王昶，蟬聯奧運羽球男子雙打金牌。一度傳出不轉播該場比賽的中官媒《央視》，晚間突更改節目表說要轉播，不過看到台灣隊再次擊敗中國隊，《央視》這次又「沒收」直播，直接切斷畫面。

3年前東京奧運，王齊麟、李洋在金牌戰以直落二擊敗「中國雙塔」劉雨辰、李俊慧，一舉拿下金牌，結果央視草草中斷頒獎典禮直播，遭不少人嘲諷。

4日晚間麟洋配再次對上中國隊，《央視》一度傳出不轉播該場比賽，被不少網友猜測可能是怕本屆奧運羽球男雙小組賽逆轉中國隊，全場不分國籍齊喊「TAIWAN」的場面再次出現，或是上次的噩夢再次上演。不過晚間《央視》急轉彎，突然更改直播節目表，聲稱4日晚上10點10分會準時轉播羽球男雙金牌戰。

但旅義華僑作家李穎4日晚在X平台PO文表示，截至晚間10點52分，《央視》一直都沒有直播該場比賽的實時畫面，只以圖文形式更新比數，直到梁王組合拿下一局之後，《央視》奧林匹克頻道（CCTV-16）才恢復直播畫面。

最後麟洋配以21：17、18：21、21：19擊敗梁王配，兩度「抗中」奪金，蟬聯金牌寶座。有不少網友跑中李穎的貼文下方留言透露，麟洋配獲勝後，《央視》和上次東奧一樣馬上中斷直播畫面進廣告，回來後直接開始轉播德國對上美國的女籃小組賽，「頒獎儀式給掐了」、「現在秒切美國對德國女籃了，沒頒獎了」、「台灣選手贏了，導播切廣告那叫一個快啊……」、「已經結束，台灣贏了。但是這場比賽不可回放，其他比賽過了直播都能回看的」。

不少網友透露，麟洋配獲勝後，《央視》和上次東奧一樣馬上中斷直播畫面進廣告。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台、臉書社團「香港突發事故報料區及討論區」）

不少網友透露，麟洋配獲勝後，《央視》和上次東奧一樣馬上中斷直播畫面進廣告。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台、臉書社團「香港突發事故報料區及討論區」）

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