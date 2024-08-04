賀錦麗氣勢如虹 7月狂募103億比川普多1倍

賀錦麗競選團隊7月共募得3.1億美元選舉資金，川普團隊則募得1.37億美元。（美聯社）

2024/08/04 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國副總統賀錦麗上月中宣布參選總統以來氣勢如虹，競選團隊在7月總共募得3.1億美元（約102.5億台幣）的資金，比募得1.37億美元（約45.3億台幣）的川普還高1倍以上。

美國政治新聞網站《Politico》報導，賀錦麗7月中旬才宣布頂替拜登加入選戰，短短1週就募集2億美元，直到7月底總共募得3.1億美元，目前她的競選團隊和其他附屬委員會手頭上有3.77億美元（約124.7億台幣）現金，比川普的3.27億美元（約108.1億）還多了5000萬美元（約16.5億台幣）。

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今年5月，川普在紐約因封口費重罪被定罪後獲得巨額捐款，抹去拜登建立的現金領先優勢。拜登6月災難性的辯論後，民主黨人開始呼籲總統退選，導致募款動能凍結。民主黨主要金主也取消籌款活動，並扣留拜登競選團隊的資金，以表達他們的失望之情，而小額捐款也開始枯竭。

報導指出，賀錦麗從配角變成主角後，重新打開資金水龍頭，她在過去2週募得令人瞠目結舌的金額，改變了民主黨的財務命運。民主黨的主要金主承諾向親民主黨的總統超級政治行動委員會捐款1.5億美元，而小額捐助者也紛紛向賀錦麗的競選活動捐款。

近幾日，一系列Zoom籌款活動也如火如荼進行，吸引數十萬名支持者和名人露面。賀錦麗競選團隊表示，這些團體包括非裔女性、拉丁裔和白人族群，共籌集超過2000萬美元。

據了解，7月對賀錦麗的捐款總額中，約3分之2來自首次捐款者，其中大部分捐款金額為200美元或以下。Z世代和千禧世代的捐款者人數有所增長，這是拜登較難吸引的選民。

賀錦麗競選團隊經理羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）在聲明中表示，對於一位將在今年11月創造歷史的候選人來說，這是一次創造歷史的勝利，「我們在短時間內得到大量支持，這顯示賀錦麗聯盟已動員起來且不斷壯大，準備好在今年11月擊敗川普」。

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