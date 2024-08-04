海底神奇生物！這種鯊魚不需要「另一半」也能當媽

星鯊展現「單身也能生」的超能力。（取自維基百科公領域）

2024/08/04 11:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學網站《IFLScience》8月2日報導，《科學報告》（Scientific Reports）期刊近日發表一項突破性研究，證實星鯊（ smooth-hound shark ，學名：Mustelus mustelus）具有孤雌生殖（parthenogenesis）能力，能在無雄性參與的情況下產下擁有相同基因的後代。這是首次在該物種中觀察到反覆發生的孤雌生殖現象，為海洋生物學研究開闢了新篇章。

研究起源於義大利一家水族館的圈養星鯊群。科學家們原本懷疑這群全雌性的星鯊可能進行了孤雌生殖，如今終於獲得基因證據。研究團隊分析了這些星鯊的遺傳標記，結果顯示幼年個體確實是透過孤雌生殖誕生的。

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這種生殖方式在生物學上被稱為「兼性孤雌生殖」（facultative parthenogenesis），意味著星鯊既可以進行正常的有性生殖，也能在特定條件下選擇孤雌生殖。研究人員推測，當雄性數量驟減時，這種生殖方式可能會被觸發，這也解釋了為何孤雌生殖現象常在圈養環境中被發現。

具體而言，星鯊採用的是「自體混合」（automixis）的孤雌生殖方式。在這個過程中，卵子與極體（卵子形成過程中的副產物）融合，產生的後代雖與母體相似，但並非完全相同的複製體，這些後代通常都是雌性。

這項研究的另一個重要發現是，星鯊可以每年進行孤雌生殖，這是首次在該物種中觀察到週期性的孤雌生殖現象。研究還排除了長期儲存精子的可能性，進一步證實了雌性星鯊的獨特生殖能力。

研究作者總結道：「這項研究首次在基因層面證實了星鯊自2020年起的孤雌生殖案例。這種現象似乎每年都會發生，在兩隻成年雌性星鯊之間交替進行。這種現象此前在卵生物種斑點鬚鯊（Stegostoma tigrinum）中也有報導，被認為是在缺少配偶的情況下的一種適應性反應。」

星鯊並非唯一具有孤雌生殖能力的物種。迄今為止，科學家們已經在加州禿鷲（California condor）、巴西蟒蛇（Brazilian boa）、斑點鬚鯊（zebra shark）、森蚺（anaconda）和鱷魚等多種動物中觀察到孤雌生殖現象。這一發現甚至引發了科學家們的好奇：恐龍是否也具有孤雌生殖的能力？

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