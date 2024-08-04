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台男在澳洲雪梨遭刺死 凶嫌竟年僅15歲

台男在澳洲雪梨遭15歲少年刺死，新南威爾斯州（New South Wales）警方事發當天發布訊息仍顯示身分不明。（擷取自「NSW Police」官網）

台男在澳洲雪梨遭15歲少年刺死，新南威爾斯州（New South Wales）警方事發當天發布訊息仍顯示身分不明。（擷取自「NSW Police」官網）

2024/08/04 00:51

〔中央社〕37歲台灣廖姓男子7月20日凌晨在雪梨內西區康科德（Concord）遭一名15歲青少年刺殺胸口，當場死亡，凶嫌則當場遭逮捕。廖男家屬案發後趕赴雪梨，警方則告知，廖男與青少年當時疑進行毒品交易。

根據澳洲媒體報導監視器畫面，廖男在7月20日凌晨12時30分左右，於雪梨內西區康科德與一名青少年見面交談，這名青少年突然持刀並開始追趕廖男，將刀刺向廖男胸口。報導稱，兩人疑似進行毒品交易。

根據新南威爾斯州（New South Wales）警方資訊，儘管救護車緊急趕到現場，廖男仍傷重不治，當場死亡。警方並在現場逮捕一名15歲青少年。

據了解，廖姓男子持學生簽證在澳洲停留。案發後，廖男姊姊從紐約飛赴雪梨，在駐雪梨辦事處人員的聯繫及陪同下，前往寶活（Burdwood）警局，由局長親自向家屬說明案情。警方告知家屬，廖男及青少年當時疑似進行毒品交易。

然而，廖男家屬難以接受，向台灣媒體控訴，認為弟弟為人單純，不可能涉毒，希望澳洲警方深入調查。

駐雪梨辦事處處長吳正偉向中央社表示，理解家屬的難受心情，辦事處也盡力協助家屬了解案情及處理死者後事。目前案件已進入調查及司法程序，將繼續提供家屬最大協助。

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