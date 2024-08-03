越共補選總書記 國家主席蘇林出任

越南國家主席蘇林出任越共中央總書記。（美聯檔案照）

2024/08/03 19:08

〔中央社〕越共中央今天召開會議，補選出越南國家主席蘇林擔任越共中央總書記。蘇林表示，將繼續打擊貪腐，繼續奉行獨立自主、多邊化、多樣化的外交政策，不會有所改變。

越南共產黨第13屆中央委員會今天在河內市召開會議，全票通過選出越共中央政治局委員、越南國家主席蘇林（To Lam）擔任越共中央總書記，接任已故越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）7月19日辭世留下來的遺缺，阮富仲的總書記任期原本至2026年1月。

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在會議結束後，蘇林與越共中央辦公廳主任阮維玉（Nguyen Duy Ngoc）、越共中央宣教部部長阮仲義（Nguyen Trong Nghia）一起舉行記者會，會上並安排媒體發問，以利蘇林主動闡述未來工作重點。

蘇林表示，在阮富仲的領導之下，反腐取得許多重要成果，輿論對此也很期待。他說，相關工作將如同過去一樣進行，「不會停止、不會休息、沒有禁區，沒有例外」。不論對象是誰都會查辦到底，以警示整個地區、整個領域。

他還提到，自己很幸運地擔任過越南公安部部長及越共中央反腐敗反消極指導委員會副主任，直接參與領導、指導打貪工作，並遵循阮富仲的指導多年。因此，對於打擊貪腐有一定的經驗。

對外政策方面，蘇林指出，越南將堅定不移奉行獨立自主、多樣化、多邊化的對外政策，繼續推動與周邊國家、大國、戰略夥伴、全面夥伴、傳統友人與重要夥伴的關係邁向深化、實質化，為越南的發展創造有利條件。

他說，越南會加強為區域與全球的和平穩定做出貢獻，繼續提升多邊外交的水準，在國際上發揮積極負責的角色；在越南人民「以不變應萬變」、「愛好和平」、「用善意取代暴力」的性格上落實新時代外交。

蘇林今年67歲，來自越南北部興安省（Hung Yen），今年5月出任國家主席，接替被指違反黨員規定請辭下台的武文賞（Vo Van Thuong）。蘇林出任國家主席後並卸下擔任8年之久的公安部長職務。

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