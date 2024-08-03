中國製造Out！拜登簽署法案 政府採購美國國旗須100％美製

美國軍人與美國國旗。（歐新社檔案照）

2024/08/03 16:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國星條旗將不僅是飄揚在美利堅合眾國，還須「誕生」在這片自由的土地。美國總統拜登近日簽署一項法案，限制聯邦政府只能採購100%在美國製造的美國國旗，以免政府機關懸掛「中國製造」的國旗。

這項由民主黨籍聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）和共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）共同提出的《全美國旗法》（All-American Flag Act）法案，去年11月獲參院無異議通過，今年7月22日在眾院通過，總統拜登在7月30日簽署，將在180天後生效。

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布朗表示，這項改變並不僅是象徵性，而是將可支持美國就業機會和製造業，同時維護這面這個國家最受認可的旗幟，「美國國旗—這是用美國納稅人的錢買的—應該在美國製造，就是這樣。現在起將如此。」柯林斯說，「美國國旗是我們身為一個民族的身份認同、決心和價值觀的象徵，為了尊重這個重要性，聯邦政府應該僅使用完全在美國製造的國旗」。

美國從外國進口數百萬面美國國旗，大多是來自中國製造。這項法案支持者認為，是時候讓美國國旗源自這面旗幟所代表的國家。

根據美國國務院和美國普查數據，2015年美國進口的美國國旗金額為440萬美元（約1.4億台幣），其中400萬美元是自中國進口；2017年美國進口1000萬面美國國旗，除了5萬面以外，其他全部來自中國。

在這項立法前，現有規定要求聯邦政府採購的美國國旗，只須含有50%在美國製造的原料即可，意味著飄揚在美國聯邦政府建築、美軍基地上的國旗，有一半可能是中國製造。新法要求須使用完全在美製造的原料，且完全在美生產製造。

白宮上飄揚的美國國旗。（歐新社檔案照）

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