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美陸基中程飛彈系統「泰風」可能部署日本？中國強烈不安

美菲軍隊今年4、5月間展開「肩並肩」聯合軍演。（美聯社）

美菲軍隊今年4、5月間展開「肩並肩」聯合軍演。（美聯社）

2024/08/03 16:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國今年4月在菲律賓呂宋島北部部署陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐），以協助美菲軍演，引起中國強烈批判。《日經亞洲》（Nikkei Asia）3日報導，中國對於該系統遲遲未撤出菲國感到惴惴不安，擔心如果永久部署，可能大幅改變太平洋軍力平衡。

美軍4月在菲國部署「泰風」系統，是美國2019年8月退出「中程核武條約」（INF）以來，首次向外國部署陸基飛彈系統。目前還不清楚在美菲陸軍「堅盾」（Salaknib）演習之後，「泰風」系統下一步將部署在哪裡。

菲國陸軍發言人德瑪阿拉（Louie Dema-ala）上月告訴《法新社》，他預計「泰風」系統最慢將於9月撤出菲國，但當地媒體披露延長停留期限的可能性。中國一位不願透露姓名的外交官表示，「泰風」系統在印太地區停留的時間，對於一場演習而言「異常長」，已引起北京不安。

不僅如此，在最近舉行的美日外交與國防部長2+2會談上，雙方同意增加在日本南西諸島（西南群島）的「雙邊存在」。另一位中國國防官員對此表示，這引發北京對「泰風」系統也可能部署在日本的擔憂。

據了解，中國駐華府特使一直在蒐集情報，以了解目前在菲國的「泰風」系統接下來何去何從的更多細節。

「泰風」系統可發射射程介於500至2700公里的「戰斧」巡弋飛彈，以及射程可達370公里的「標準6型」（SM-6）多用途攔截飛彈。

美國倡議組織「武器管制協會」資深政策分析師梁曉東（Xiaodon Liang，音譯）表示，戰斧飛彈可以（從菲國）到達中國，也可以用來瞄準船隻。SM-6是一種短程多用途飛彈，可以瞄準海軍和空軍，兩者都有可能在台海潛在衝突的早期阻礙中國的防空系統，使美國海軍能夠在此後出動大型軍艦。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）飛彈防禦計畫主任卡拉科（Thomas Karako）表示，中國對美軍中程飛彈能力抱持警戒態度，證明該飛彈系統具有戰略效果。他也提到，能夠支撐處於危險中的地面目標的移動式長程打擊系統，將可嚇阻侵略，應該讓更多發射系統具備這樣的能力。」

「泰風」系統是從華盛頓州路易－麥科得聯合空軍基地的「第一多領域特遣隊」經過15小時飛行，空運至菲國。這是美國陸軍新組建、用以運行長程精準武器的「多領域特遣隊」的部分人員首次部署到印太地區。美國陸軍已在華盛頓州、德國和夏威夷建立多領域特遣隊，但尚未在印太地區找到永久落腳點。

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