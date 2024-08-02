不挺了！3友邦呼籲委內瑞拉 公布總統大選開票紀錄

委內瑞拉國家選舉委員會公布的官方結果顯示，現任總統馬杜洛以51.2%的選票獲勝，引起各界譁然。（歐新社資料照）

2024/08/02 07:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕28日舉行的委內瑞拉總統選舉陷入僵局，巴西、墨西哥和哥倫比亞3國總統1日共同呼籲委內瑞拉當局公布詳細的計票結果。委國當局尚未提交每個投票箱的選票紀錄，聲稱系統遭到駭客攻擊。

據《路透》報導，委內瑞拉國家選舉委員會公布的官方結果顯示，現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）以51.2%的選票獲勝。但反對派和鄰國直指存在舞弊，獲勝者應該是在野黨候選人龔薩雷斯（Edmundo González）。

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反對派已在網站上發布了詳細計票結果，但委內瑞拉政府迄今仍未公開每位候選人全國總得票數之外的任何資訊。

巴西、哥倫比亞和墨西哥的現任總統過去與馬杜洛政府關係友好，此前對這場選舉採取中立態度。美國則強調馬杜洛應該承認龔薩雷斯勝選。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）和哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）1日在通話後發表聯合聲明，「我們呼籲委內瑞拉選舉部門迅速採取行動，公開每個投票箱的結果。」

3國表示，結果應經過公正檢驗，各方應避免暴力升級，選舉爭議應依循法規解決。聲明指出，「我們重申立場，支持持續對話並達成有利於委內瑞拉人民的協議。」

因選舉結果遭到批判，馬杜洛政府已驅逐了阿根廷、智利、哥斯大黎加、巴拿馬、烏拉圭及多明尼加等6國外交官。秘魯則直接承認龔薩雷斯才是總統當選人，兩國已相互終止外交關係。

總部位於美國紐約的「人權觀察」（Human Rights Watch）7月30日表示，選舉後的示威活動已造成20人喪生。激烈抗議導致委內瑞拉各地商家關閉、交通中斷。

馬杜洛在28日大選中勝選，令委內瑞拉反對陣營和獨立民調難以置信。獨立民調機構選前預測74歲的龔薩雷斯將以大幅優勢贏得大選，選後也出面直指馬杜洛勝選不合情理。

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