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氣炸！克里姆林宮警告：俄軍將擊落烏克蘭F-16戰機

克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，俄軍將擊落任何送往烏克蘭的美製F-16戰機。（路透檔案照）

克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，俄軍將擊落任何送往烏克蘭的美製F-16戰機。（路透檔案照）

2024/08/01 20:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國和烏克蘭官員向《美聯社》證實，西方國家承諾提供的首批F-16戰機已抵達烏克蘭，預計將很快開始執行任務。據《路透》報導，克里姆林宮1日警告，俄羅斯軍隊將擊落任何送往烏克蘭的美製F-16戰機，並強調這些戰機不會對戰爭進程產生重大影響。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在回應F-16戰機的問題時表示：「如果我沒記錯的話，（俄羅斯軍方）已經為擊落這些戰機提供獎勵。」他預測這些戰機不會成為基輔軍隊的「魔法藥丸（magic pill）」。

佩斯科夫進一步闡述：「這些戰機會出現，然後它們的數量將逐漸減少；它們會被擊落和摧毀。這些交付不會對前線的局勢動態產生重大影響。」

立陶宛和美國官員於1日確認，烏克蘭已收到首批期待已久的F-16戰機。這些戰機配備20公厘機砲，可攜帶炸彈、火箭彈和飛彈。英國《泰晤士報》進一步披露，首批6架F-16來自荷蘭，丹麥也將在短期內交付更多戰機。

《路透》指出，克里姆林宮的表態，展凸顯了俄羅斯對烏克蘭獲得西方先進戰機的擔憂。然而，軍事專家指出，F-16戰機的實際影響還有待觀察，其效果將取決於多個因素，包括烏克蘭飛行員的培訓水平、後勤支援以及俄羅斯的反制措施。

報導提到，儘管克里姆林宮試圖淡化F-16戰機的重要性，但這些戰機的到來無疑將為烏克蘭空軍帶來現代化升級，可能改變戰場上的力量平衡。隨著局勢的發展，國際社會將密切關注這些戰機在實戰中的表現及其對衝突的影響。

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