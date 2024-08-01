AI也怕政治？ Google聊天機器人拒談川普遇刺事件

Google聊天機器人Gemini拒談川普遇刺事件。（彭博）

2024/08/01 11:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕在2024年美國總統大選前夕，Google旗下人工智慧聊天機器人Gemini （雙子星）拒絕回答有關前總統川普遇刺未遂的問題，引發廣泛討論。此舉突顯了科技巨頭在選舉期間如何維持中立性的挑戰，同時也引發了對AI在政治訊息傳播中角色的質疑。

據福斯新聞（Fox News）7月30日報導，當被問及最近的川普遇刺未遂事件時，Gemini回應稱：「我目前無法就選舉和政治人物提供回答。」

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Google發言人解釋，這是根據公司去年12月宣布的政策，旨在限制AI在全球選舉相關查詢中的回應。

然而，此政策在實施過程中遭遇挑戰。有用戶發現Google搜尋自動完成功能初期未將川普遇刺未遂列入建議選項，而是顯示了前總統雷根遇刺、甘迺迪・奧匈帝國斐迪南大公遭槍擊等歷史事件。這引發了社群媒體用戶的批評，認為Google可能試圖影響即將到來的總統大選。

Google對此解釋稱，公司正在更新自動完成系統以提供更即時的預測，並強調沒有人為干預這些結果。截至7月30日，搜尋「assassination attempt on」（遇刺未遂）已出現「assassination attempt on Donald Trump」（川普遇刺未遂）的自動完成選項。

這一事件引發了更廣泛的討論，涉及AI和大型科技公司在選舉中的角色。支持者認為，限制AI回答政治敏感問題可以防止錯誤訊息的傳播。批評者則擔憂，這可能導致重要訊息被壓制，影響選民獲取資訊的權利。

Google強調，自動完成功能的目的是為了節省用戶時間，用戶仍可自由搜尋任何內容。然而，在資訊時代，搜尋引擎和AI聊天機器人對公眾獲取訊息的方式有著重大影響。如何在提供準確資訊和維持中立性之間取得平衡，將是科技公司在未來選舉中面臨的持續挑戰。

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