黑猩猩也會插話？研究揭示肢體語言竟和人類一樣快速

黑猩猩是最接近人類的生物，基因相似度高達98.8%。（法新社檔案照）

2024/08/01 08:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕你可能認為只有人類會快速來回地交談，甚至會互相插話，但一項新的研究發現，黑猩猩的肢體語言也展現了類似的模式！

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，由英國聖安德魯斯大學（University of St Andrews）的霍拜特（Catherine Hobaiter）教授領導的研究團隊，收集了有史以來最大規模的黑猩猩「對話」數據集，發現牠們使用肢體語言進行溝通，也呈現快速來回的模式，如同人類對話。這項研究發表於7月22日的《當代生物學》（Current Biology）期刊，為我們理解溝通的演化提供了新的見解。

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研究團隊分析了超過8500個來自東非5個野生黑猩猩群體的肢體語言動作，涵蓋了252個個體。他們發現，14%的溝通互動包含2個個體之間的肢體語言交流，大多數交流包含2個部分，但有些包含多達7個部分。

有趣的是，黑猩猩肢體語言交流的時序與人類對話非常相似，動作和動作回應之間的停頓時間約為120毫秒，而對動作的行為回應則較慢。研究人員寫道：「與人類對話的相似性強化了這些互動被描述為真正的肢體語言交流，其中回應動作取決於前一個回合中的動作。」

研究人員還發現，不同黑猩猩群體之間存在一些差異，這也與人類文化中的對話速度差異相符：一些文化的人說話較慢或較快。霍拜特教授說：「有趣的是，牠們似乎既有我們普遍的時序，也有一些微妙的文化差異。在人類中，丹麥人是『較慢』的回應者，而在東部黑猩猩中，烏干達的松索（Sonso）群體是『較慢』的回應者。」

這項研究結果表明，人類的溝通方式可能沒有我們想像的那麼獨特。研究人員認為，人類和黑猩猩面對面溝通的相似性，可能源於共同的祖先，也可能反映出牠們為了協調互動和爭奪溝通空間而發展出類似策略。

研究團隊未來將繼續探索黑猩猩進行這些「對話」的原因。他們認為，黑猩猩經常使用肢體語言來向對方提出要求。

霍拜特教授說：「我們仍然不知道這些對話結構是何時演化出來的，以及為什麼會出現！」「為了解答這個問題，我們需要探索與人類關係較遠的物種的溝通方式，例如大象或渡鴉，才能確定這些結構是大猿的特性，還是我們與其他高度社會化的物種共有的特性。」

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