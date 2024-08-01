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川普質疑賀錦麗黑人身分 自比為解放黑奴總統林肯

2024/08/01 03:54

〔中央社〕美國共和黨總統候選人川普今天出席「全國黑人記者協會」年會，質疑民主黨競選對手賀錦麗（Kamala Harris）的黑人身分，並且自比為解放黑奴的前總統林肯。

路透社報導，川普首度出席在芝加哥舉行的「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists）年會，引發部分成員強烈反對，並且導致一名成員辭去共同主席職位。

據報導，川普在年會上質疑：「她（賀錦麗）是印度裔或非裔？她一路以來都是印度裔，而她突然之間變了，變成一名黑人。」

賀錦麗具有印度裔及非裔血統，是美國首位非裔暨亞裔副總統，她的母親出生於印度，父親則是源自牙買加的非裔。

自賀錦麗展開總統選舉造勢以來，她在網路上遭到一連串性別及種族歧視攻擊，共和黨領袖們呼籲議員避免人身攻擊，應聚焦她的政策立場。

川普在活動上面對約1000名記者，氣氛相當緊張。美國廣播公司（ABC）記者史考特（Rachel Scott）要求川普解釋，他曾道出種族歧視言論，為何黑人選民應該支持他？

對此，川普稱這個問題「駭人聽聞」、「具有敵意」且「令人蒙羞」，並稱ABC是「虛假的」電視新聞網。他還說：「對於非裔人口而言，我是自林肯（Abraham Lincoln）以來最棒的總統。」1130801

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