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中朝關係生變？ 韓國情院：金正恩下令駐中外交官不甩北京

南韓國家情報院發現，北韓國務委員會委員長金正恩（右）近日向駐中外交官，下達大意為「工作時無需顧忌與中方產生矛盾」的指示，引發韓方高度關注。圖為中國國家主席習近平（左）2019年6月訪問北韓，與金正恩會晤。（美聯社）

南韓國家情報院發現，北韓國務委員會委員長金正恩（右）近日向駐中外交官，下達大意為「工作時無需顧忌與中方產生矛盾」的指示，引發韓方高度關注。圖為中國國家主席習近平（左）2019年6月訪問北韓，與金正恩會晤。（美聯社）

2024/07/31 22:34

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對北韓和中國的關係，南韓國家情報院（國情院）近日發現，北韓國務委員會委員長金正恩近日向駐中外交官，下達大意為「工作時無需顧忌與中方產生矛盾」的指示，引發韓方高度關注，正密切觀察相關發展。

韓聯社7月31日報導，外界普遍認為，相較於北韓與俄羅斯進一步「抱團」，平壤和北京的關係似乎開始疏遠。近來有多種情況顯示中朝關係的變化，例如北韓強烈譴責中國領導人出席的第9次韓中日峰會聯合宣言提及朝鮮半島無核化；2018年中朝領導人在中國遼寧省大連市留下的腳印浮雕被瀝青覆蓋；以及盛傳中方多次要求北韓讓其在中務工全員回國等。

南韓國家安全戰略研究院近日發佈的報告指出，北韓可能透過大肆渲染朝俄關係「蜜月期」，迫使中方關注其對朝影響力減弱的問題。

美國副國務卿坎貝爾7月30日在國會作證時指出，中俄正爭奪對北韓的影響力，隨著俄朝深化軍事合作，北京對平壤的影響力可能相對減弱，中方因而對俄朝加強合作感到「焦慮」。

在烏克蘭戰爭中，北韓向俄羅斯提供武器彈藥，據稱獲得石油、糧食等物資，以及核武和飛彈技術等回報，可能因此減少平壤對北京在經濟和其他方面的依賴。

分析家指出，中國可能擔心俄朝軍事合作破壞區域穩定，尤其是金正恩似乎日趨好戰。北韓近期持續推動核武和飛彈開發計畫，並進一步取消與南韓統一的政策，更下令要做好在開戰時佔領南韓的準備。

華府智庫「史汀生研究中心」資深研究員曼寧（Robert Manning）認為，北京可能擔心俄國總統普廷是「破壞者」，願意容忍平壤的挑釁行為；金正恩對美國和南韓懷抱敵意，加上中國對北韓的影響力日益弱化，使得北京更關切穩定，因而可能願意與美國適度合作。

「美國海軍分析中心」的北韓專家高斯（Ken Gause）也指出，中國擔心，如果北韓利用俄羅斯提供技術支援後的先進武器來加強挑釁，可能會招致美國更強硬的反應，不符合中國的利益。

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