不滿總統大選結果遭質疑 委內瑞拉宣布與秘魯斷交

委內瑞拉爭議纏身的61歲現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro），日前獲得51.2%的選票，獲得第3個6年總統任期。（美聯社）

2024/07/31 15:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）今（31）日稍早在社群平台「X」（原推特）宣布，「委內瑞拉玻利瓦共和國政府決定根據1961年《維也納外交關係公約》第45條，與秘魯共和國斷絕外交關係」，不僅如此，希爾還在這項聲明中指控，是秘魯外交部發表的「魯莽言論」，才導致委內瑞拉被迫做出這項決定。

綜合外媒報導，根據獨立出口民調顯示，在野黨候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）壓倒性地贏過執政11年、爭議纏身的61歲現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。然而，委內瑞拉選委會在28日開出8成選票後，宣布馬杜羅獲得51.2%的選票，獲得第3個6年任期，這項結果立即引發爭議，更點燃委內瑞拉人民怒火，紛紛走上街頭抗議。

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報導指出，多數委內瑞拉人民質疑，馬杜羅政府涉嫌在選舉中舞弊；不僅如此，多數拉丁美洲國家也對結果表達質疑，哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）批評選舉「欺詐」；智利總統波里奇（Gabriel Boric）稱此結果「難以置信」；秘魯表示，已召回大使諮詢選舉結果；巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則建議提交選舉記錄。

其中，秘魯政府除召回大使回國，還在當地時間7月30日宣布驅逐委內瑞拉外交官，要求在72小時內離境。對此，委內瑞拉也在立即在社群平台「X」宣布，委內瑞拉決定決定以1961年《維也納外交關係公約》第45條，與秘魯斷絕外交關係，並稱這是秘魯外交部發表「不了解委內瑞拉民意及我國憲法的魯莽言論」後，被迫做出的決定。

#Anuncio El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido romper relaciones diplomáticas con la República del Perú, sobre la base del Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.



Nos vemos obligados a tomar esta decisión luego de… — Yvan Gil （@yvangil） July 31, 2024

委內瑞拉總統大選結果引發爭議，更點燃委內瑞拉人民怒火，紛紛走上街頭抗議。（路透）

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