為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

不滿總統大選結果遭質疑 委內瑞拉宣布與秘魯斷交

委內瑞拉爭議纏身的61歲現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro），日前獲得51.2%的選票，獲得第3個6年總統任期。（美聯社）

委內瑞拉爭議纏身的61歲現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro），日前獲得51.2%的選票，獲得第3個6年總統任期。（美聯社）

2024/07/31 15:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）今（31）日稍早在社群平台「X」（原推特）宣布，「委內瑞拉玻利瓦共和國政府決定根據1961年《維也納外交關係公約》第45條，與秘魯共和國斷絕外交關係」，不僅如此，希爾還在這項聲明中指控，是秘魯外交部發表的「魯莽言論」，才導致委內瑞拉被迫做出這項決定。

綜合外媒報導，根據獨立出口民調顯示，在野黨候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）壓倒性地贏過執政11年、爭議纏身的61歲現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。然而，委內瑞拉選委會在28日開出8成選票後，宣布馬杜羅獲得51.2%的選票，獲得第3個6年任期，這項結果立即引發爭議，更點燃委內瑞拉人民怒火，紛紛走上街頭抗議。

報導指出，多數委內瑞拉人民質疑，馬杜羅政府涉嫌在選舉中舞弊；不僅如此，多數拉丁美洲國家也對結果表達質疑，哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）批評選舉「欺詐」；智利總統波里奇（Gabriel Boric）稱此結果「難以置信」；秘魯表示，已召回大使諮詢選舉結果；巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則建議提交選舉記錄。

其中，秘魯政府除召回大使回國，還在當地時間7月30日宣布驅逐委內瑞拉外交官，要求在72小時內離境。對此，委內瑞拉也在立即在社群平台「X」宣布，委內瑞拉決定決定以1961年《維也納外交關係公約》第45條，與秘魯斷絕外交關係，並稱這是秘魯外交部發表「不了解委內瑞拉民意及我國憲法的魯莽言論」後，被迫做出的決定。

委內瑞拉總統大選結果引發爭議，更點燃委內瑞拉人民怒火，紛紛走上街頭抗議。（路透）

委內瑞拉總統大選結果引發爭議，更點燃委內瑞拉人民怒火，紛紛走上街頭抗議。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
人權寒冬！委內瑞拉勒令聯合國辦公室關門 人員72小時內驅逐出境
2024/02/16 15:00

人權寒冬！委內瑞拉勒令聯合國辦公室關門 人員72小時內驅逐出境
魯拉與布林肯會談加薩和平、委內瑞拉選舉
2024/02/22 08:53

魯拉與布林肯會談加薩和平、委內瑞拉選舉

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
委內瑞拉總統大選爭議四起！馬杜洛宣稱勝選 反對派與多國質疑結果
2024/07/29 16:31

委內瑞拉總統大選爭議四起！馬杜洛宣稱勝選 反對派與多國質疑結果
委內瑞拉大選》馬杜羅稱勝選連任 反對派不認帳
2024/07/30 05:30

委內瑞拉大選》馬杜羅稱勝選連任 反對派不認帳

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
質疑馬杜洛勝選 秘魯令委內瑞拉外交官72小時離境
2024/07/30 18:27

質疑馬杜洛勝選 秘魯令委內瑞拉外交官72小時離境
巴西總統敦促委內瑞拉 提交選舉記錄以平紛爭
2024/07/31 09:43

巴西總統敦促委內瑞拉 提交選舉記錄以平紛爭
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播