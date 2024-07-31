英國舞蹈班遭人持刀砍殺釀3童死亡 泰勒絲發聲：他們只是孩子

英國小鎮紹斯波特一間兒童舞蹈教室發生持刀砍人事件，造成3名兒童死亡，另有10人受傷。由於當時舞蹈班正在進行美國天后泰勒絲（Taylor Swift）主題活動，泰勒絲事後也在IG發聲。圖為現場悼念花束。（路透）

2024/07/31 08:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國默西賽德郡（Merseyside）利物浦（Liverpool）北方的海濱小鎮紹斯波特（Southport）29日發生持刀砍人事件，小鎮內一間兒童舞蹈教室遭到1名17歲少年持刀闖入砍殺，造成3名兒童死亡，另有10人受傷。由於當時舞蹈班正在進行美國天后泰勒絲（Taylor Swift）主題活動，泰勒絲事後也在IG發文，表示對這起攻擊事件感到震驚。

綜合外媒報導，英國警方指出，這起事件發生當下有兩名兒童死亡，分別為6歲及7歲，而在7月30日凌晨，另一名重傷的9歲女童傷重不治，此事件目前已造成3人死亡。

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傷者部份，警方表示有另外8名兒童在攻擊中被刺傷，其中5人狀況危急；兩名成年人也被兇嫌刺傷，兩人都情況危急。默西賽德郡警局局長甘迺迪（Serena Kennedy）表示：「我們相信這兩位受傷的成年人勇敢地保護那些被攻擊的兒童。」

由於舞蹈班當時正在進行和泰勒絲有關的主題活動，泰勒絲在得知此事後也在IG發文。泰勒絲表示，29日在在紹斯波特的攻擊帶來的恐怖不斷籠罩著她，她對此徹底震驚，生命的損失對無辜的人、在場每個人、家庭和急救人員造成可怕創傷。泰勒絲悲傷地說：「他們只是上舞蹈課的小孩子，我不知道該如何向這些家庭表達我的慰問與同情。」

在事件發生後，泰勒絲的粉絲也建立募款頁面，為死者喪葬費用及援助傷者做出貢獻，目前已募得26.5萬英鎊（約新台幣1118萬元）。

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