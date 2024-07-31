四通橋事件再現 湖南新化天橋懸掛反習標語播放口號

2024/07/31 03:30

〔中央社〕根據社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」披露，中國湖南省新化縣城區一處天橋上，昨天不但被掛上2幅模仿2022年10月北京四通橋「不要領袖要選票」、「罷免獨裁國賊習近平」等字樣的標語，現場還播出反覆唸誦這些標語的聲音。

至於中國官方對這一事件作出何種反應，目前尚無公開訊息可得知。但此事在海外不但已廣為流傳，部分中國微信群組內也有人以隱諱的方式訪論此事。

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「李老師不是你老師」是在昨天傍晚5時56分公布兩段短片，長度各僅15秒及11秒，鏡頭則分別從新化縣一座天橋的兩側拍攝。從畫面中可見，天橋的兩側各被掛一幅白底紅字的標語，而畫面中可清晰地聽到一名男子唸誦標語內容的聲音，但卻看不到這名男子的身影。

至於這兩幅標語，一幅寫著「不要特權要平等，不要風控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」；另一幅標語除最後2字不甚清楚外，寫著「罷工罷課罷免獨裁國賊習近平，反對腦控」。

在兩段影片中，都可清晰聽到音響喇叭裡傳來一名男子的聲音，反覆唸出「要自由，要民主，要選票！罷工罷課罷免獨裁國賊習近平」的內容。但無法確定這名男子是在現場唸誦，還是以預錄方式播放。

畫面顯示，在拍攝的時間內，天橋下有車輛經過，而路邊則有商店員工及路過民眾紛紛抬頭，朝天橋的方向一探究竟，但天橋上則沒有人經過。

此事在X平台上隨即引發熱議，不少人立即聯想到四通橋事件中勇敢掛上布條、如今下落成謎的異議人士彭載舟，並讚嘆「彭載舟終於後繼有人」、「總算有人受不了了」、「有人敢衝塔了」；但也有人認為，四通橋事件過去了快兩年，除了短暫出現的「白紙運動」外，中國還是原地踏步，光是這樣恐怕還不夠。

2022年10月中共20大舉行期間，網名「彭載舟」的異議人士彭立發在北京海淀區供車輛通行的四通橋上，懸掛形式幾乎相同的標語，引發全球關注，但他隨即被捕，至今下落不明。此事在中國國內也引起迴響，並間接促成了同年底的「白紙運動」。（編輯：邱國強）1130731

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