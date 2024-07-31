外洩機密情資予中國籍朝鮮族 南韓軍務員被捕

1名南韓情報司令部的軍務員，涉嫌將情報人員身分及個人資訊等多項機密情資，洩露給1名中國籍朝鮮族，30日遭中央軍事法院簽發逮捕令。（美聯社檔案照）

2024/07/31 05:42

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓國防部表示，1名南韓情報司令部的軍務員，涉嫌將情報人員身分及個人資訊等多項機密情資，洩露給1名中國籍朝鮮族人，30日遭中央軍事法院簽發逮捕令。

綜合韓聯社和朝鮮日報等南韓媒體報導，在北韓核武和飛彈能力升級、北韓和俄羅斯軍事密切合作的情況下，韓軍的對朝情報能力可能因此遭到嚴重打擊。

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軍方消息人士透露，軍事檢察院29日應韓軍防諜司令部要求，以涉嫌違反《軍事機密保護法》為由，提請法院批捕該名軍務員「A某」。值得注意的是，軍方調查部門認為，獲取相關資訊的中國朝鮮族，可能是北韓偵察總局的情報人員。

負責海外和對朝軍事情報蒐集和情報工作的韓軍情報司令部，約在1個月前發現，數百至數千件情報人員的身分資訊外洩至北韓，開始調查洩漏管道。雖然無法確認具體的洩漏時間，但其中包含許多現任特工的身分資訊。之後經反間諜司令部確認，情資外洩源頭為從事北韓情報工作的前述軍務員。

經調查，情報司令部電腦的資料先被轉移到A某的個人筆記型電腦，之後才外洩。A某則聲稱，自己的筆記型電腦遭到駭客入侵。軍方懷疑，A某可能被北韓收買而移交相關情資，正在對包括其出入境紀錄等相關行蹤展開調查，而且不排除還有其他相關涉案者。

韓軍情報消息人士透露，外洩資料不僅包括外交官等擁有正式身分的「白色要員」，還可能暴露隱瞞身分進行情報工作的「黑色要員」。情報司令部因此緊急召回派至海外工作的部分人員。由於暴露身分的情報人員難以再度被投入現場，南韓情報系統恐遭受極大損失。

白色要員是指以外交官身分被派往海外各國大使館等地，擁有官方職務進行情報蒐集的情報機關要員。黑色要員則是偽裝身分和職業，從事情報蒐集活動的特工，一旦被發現，派遣國通常也會否認與其有關。

據報導，在對朝作戰中，情報人員比國家情報院（國情院）發揮更為中樞的作用。情報人員偽裝身分，留在中國等地蒐集北韓情報。身分暴露的特工很難再投入到現場行動。

現任總統尹錫悅上台後，韓軍和情報當局開始著手恢復和強化文在寅政府時期幾乎遭到瓦解的對朝人工情報（HUMINT）佈建，但部分人士擔心，此次洩密事件恐將對南韓的對朝情報工作造成致命打擊。

據報導，這次情報司令部機密外洩，是在接獲相關檢舉的國會國防委員會朝野議員，向國防部要求提供資料的過程中發現的。但這並非情報司令部首次發生洩密事件。2018年，韓軍組長級軍官以每件100萬韓元（約2.37萬台幣）的價格，將各種軍事機密賣給中國和日本，包括在中國活動的特工身分紀錄。

2017年，國防統合資料中心遭駭客入侵，多達1500萬份機密外洩至北韓，包括緊急情況下對北韓領導層實施「斬首」行動、應對北韓局部挑釁的計畫，以及美國提供的對朝情報等。

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