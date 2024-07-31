韓軍將成立戰略司令部 應對北韓核武飛彈威脅

韓軍戰略司令部將隸屬聯合參謀本部，統籌指揮「玄武」系列彈道飛彈和匿蹤戰機，以及3000噸級潛艦等重要戰略武器作戰，負責執行嚇阻北韓核武及大規模毀滅性武器攻擊的任務。圖為韓軍玄武2型彈道飛彈系統。（法新社檔案照）

2024/07/31 05:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓國防部30日透露，在完成人力及設施建設、指揮控制系統建設等流程後，擬於今年10月正式成立戰略司令部，以應對北韓核武與飛彈威脅。

韓聯社報導，為創設戰略司令部提供法律依據的《戰略司令部令提案》，30日在國務會議獲表決通過。戰略司令部將隸屬聯合參謀本部，統籌指揮「玄武」系列彈道飛彈和匿蹤戰機，以及3000噸級潛艦等重要戰略武器作戰，負責執行嚇阻北韓核武及大規模毀滅性武器攻擊的任務。

請繼續往下閱讀...

南韓陸海空3軍中將將輪流擔任戰略司令部司令，首任司令將由空軍中將擔任。

據報導，戰略司令部將統領「南韓型三軸體系」（殺傷鏈系統、韓式飛彈防禦系統，以及大規模懲罰報復作戰計畫），下設飛彈、網路、無人機和特種作戰部隊。一旦朝鮮半島安全危機升級，戰略司令部將行使對海軍和空軍戰略武器的作戰指揮權。

基於指揮控制條件和電磁脈衝（EMP）防護能力等考量，戰略司令部將設於首爾冠岳區南泰嶺的首都防衛司令部內。日後若戰略司令部擴編，軍方將再研擬遷址方案。

此外，做為美國戰略司令部的對口部門，韓軍戰略司令部將與美軍主要部隊探討發展韓美核力量與傳統戰力整合（CNI）方案，並主導實施相關訓練。韓軍戰略司令部還將做為利益攸關方參加韓美核諮商小組（NCG）會議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法