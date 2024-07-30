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川普遇刺照遭標記「經過竄改」 臉書承認錯誤審核

川普7月13日在賓州遭到槍擊後，離開時握拳向民眾高喊「戰鬥！戰鬥！」，不過這張照片一度被臉書標記為「經過竄改」。（美聯社）

川普7月13日在賓州遭到槍擊後，離開時握拳向民眾高喊「戰鬥！戰鬥！」，不過這張照片一度被臉書標記為「經過竄改」。（美聯社）

2024/07/30 21:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞網（Fox News）報導，臉書（Facebook）發言人7月29日承認平台錯誤地將川普遭遇刺殺後舉拳的照片標記為「被竄改的照片」。該照片因其具有歷史意義而廣泛流傳，但臉書用戶反映，臉書將這張照片標記為「經過竄改」，並解釋說「獨立事實核查員審查了類似照片，並認為其經過修改，可能會誤導人們」。

這一錯誤標記引發了廣泛關注和討論。臉書母公司Meta公共事務總監雷弗（Dani Lever）在X平台上解釋，這是一個錯誤，系統本應檢測的是另一版本的照片。他說：「這是一個錯誤。這次事實核查最初是針對一張秘密特務微笑的修改照片進行的，在某些情況下，我們的系統錯誤地將該核查應用到了真實照片上。現在這個問題已經解決，我們對此錯誤表示歉意。」

照片被錯誤標記的原因在於，另一版本的照片顯示川普周圍的秘密特務在微笑。《今日美國報》（USA Today）和法新社（AFP ）之前對這些圖片進行了事實核查，確認其為「經過修改」，並證實了原始照片的真實性。《今日美國報》解釋：「原始圖片中的特工在圍繞川普時沒有微笑，川普臉上有血跡，右臂舉起。」

這張照片由美聯社（Associated Press）攝影師、2021年普立茲攝影獎的得主武奇（Evan Vucci）所捕捉到，曾出現在CNN、《大西洋月刊》（The Atlantic）、《商業內幕》（Business Insider）及其他多家正規新聞媒體的報導中。

臉書在標記照片時，引用了《今日美國報》的事實核查作為「第三方事實核查」。此事件引發了對Meta和Facebook的批評，許多人擔心大型科技公司可能參與選舉操縱，以幫助民主黨。

據報導，在7月13日川普遭遇刺殺未遂事件後，Google的自動完成搜尋推薦功能也遭到用戶質疑。不少網友發現，近期要查詢「川普遭暗殺未遂」一詞時，Google搜尋列並不會自動帶入「川普遭暗殺未遂」，反而自動出現「雷根遭暗殺未遂」等句子，令川粉砲轟Google干預美國大選。

在Google搜尋列輸入「assassination attempt on」時，沒有自動帶入「trump」一詞。（Google網頁截圖）

在Google搜尋列輸入「assassination attempt on」時，沒有自動帶入「trump」一詞。（Google網頁截圖）

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