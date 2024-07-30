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習近平：中國經濟發展遇到一些困難和問題

中共總書記習近平26日與黨外人士座談時坦承，當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題」，但他表示經過努力是「完全可以克服的」。（歐新社）

中共總書記習近平26日與黨外人士座談時坦承，當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題」，但他表示經過努力是「完全可以克服的」。（歐新社）

2024/07/30 20:57

〔中央社〕中共總書記習近平26日與黨外人士座談時坦承，當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題」，但他表示經過努力是「完全可以克服的」，要堅定發展信心，用「實實在在的高質量發展成效」唱響「中國經濟光明論」。

新華社報導，中共今天召開政治局會議前，26日先在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作，聽取各「民主黨派」中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。

根據報導，出席這場座談會的中共政治局常委除了習近平，還有李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥等4人，7名常委中有5人到場。會中，李強向與會者通報了今年上半年經濟工作有關情況，並說明關於下半年經濟工作的有關考慮。

習近平在會中表示，今年上半年在中共中央領導下，面對複雜多變的國內外形勢，中國「頂住壓力、積極作為」，加強宏觀調控，深化改革開放，有效應對風險挑戰，「經濟延續了回升向好態勢」，高品質發展又邁出新的步伐。

習近平說，當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題」，經過努力是「完全可以克服的」。要堅定發展信心，保持戰略定力，積極主動應對問題和挑戰，用「實實在在的高質量發展成效」唱響「中國經濟光明論」。

他說，做好今年下半年經濟工作，要全面貫徹落實中共20大和20屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，因地制宜發展「新質生產力」，著力推動「高質量發展」，圍繞推進「中國式現代化」進一步全面深化改革。

習近平提到，要加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，不斷增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好態勢，確實保障和改善民生，保持社會穩定，堅定不移實現全年經濟社會發展目標。

報導稱，與會的「民主黨派」代表「完全贊同」中共中央對當前經濟形勢的分析判斷，以及下半年經濟工作的謀劃考慮，並提出諸如支持中國台資電子資訊產業轉型升級，以及擴大年輕人就業、加大促消費政策力度、助力企業和房地產業健康發展、進一步提振民營經濟發展信心等建議及意見。

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