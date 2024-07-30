土耳其新法要讓400萬隻流浪狗從街頭消失 挨轟「屠殺法」

動物權益人士27日在伊斯坦堡抗議政府提出的清除街頭流浪狗的新法案。（路透）

2024/07/30 19:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕土耳其國會30日通過一項法律，要讓全國流浪狗都送入收容所，患病無法治療者則將撲殺，讓數以百萬計的流浪狗從街頭「消失」。這項法律遭反對黨和動物保育人士抨擊是「屠殺法」。

土國國會經過挑燈夜戰通過這項法案，法案要求各市政府清除街上的流浪狗，將之送到收容所安置，經絕育、施打疫苗後開放收養，但是任何出現攻擊性行為、或者患有無法治療疾病、或對人類造成健康危害的狗，則將被安樂死。

請繼續往下閱讀...

這項法案由總統艾多根（Tayyip Erdogan）領導的執政黨「正義發展黨（AK Party）」提出，政府力促國會務必在暑期休會前通過此案。艾多根指出，為了處理該國「流浪狗問題」，必須通過此法。

新法中的撲殺條款引發龐大爭議，反對派國會議員、動物福利團體等稱此法案是「屠殺法」，最近多個城市有數千人抗議，要求刪除該條款，歐洲其他多個城市也有動保人士抗議響應。

在土國第一大城伊斯坦堡的西山奈廣場（Sishane Square），數百人批評政府「你的屠殺法對我們來說只是一紙空文」，「我們將在街頭寫下新法律，生命和團結終將獲勝，而非仇恨和敵意」。在首都安卡拉，29日也有動物愛好者在政府辦公室外聚集抗議，在口哨和嘲笑聲中宣讀聲明：「我們一再警告政府，停止這項法律。不要對這個國家犯下此等罪行。」

反對黨表示將向最高法院尋求推翻這項新法。主要反對黨「共和人民黨（CHP）」資深國會議員艾密爾（Murat Emir）28日表示，這項法案是「用鮮血洗手」。總部設於華府的非營利「國際人道協會（Humane Society International）」聲明，已致函艾多根提出關切，這項新法將造成「無數動物受到不必要的折磨和死亡，是短期處理方式卻非長期解決方案」。

根據之前土國管理流浪狗的法律，各地政府對流浪狗的做法是，進行結紮絕育、接種疫苗後放回原處。土國政府估計，全國各地總計約400萬隻流浪狗，雖然大部分都無害，過去20年來各地政府已對約250萬隻狗進行絕育，但也有愈來愈多流浪狗群集，已發生數起攻擊人事件。

該法案指出，目前全國有322座動物收容所，能容納約10萬5000隻狗，新法要求所有市級政府將年度預算中的至少0.3%，用於動物康復照顧，並限期在2028年前增建收容所、改善現有設施。這項新法不涉及土耳其街頭的另一種常見流浪動物：貓。

29日安卡拉一隻流浪狗，躺在抗議流浪狗管理新法的海報上，海報標語寫著「撤回法案」。（美聯社）

土耳其伊斯坦堡街頭一隻受到附近商家照顧的流浪狗。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法