美情報機構：中俄伊朗暗中介選 美國民眾淪媒介

美國情報機構評估，中國認為不論美國哪一個主流政黨總統候選人當選，對中國都沒太大好處，因此不押寶，但會試圖詆毀可能傷害中國利益的候選人。圖為中共喉舌「環球時報」的報導。（歐新社）

2024/07/30 18:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選進入倒數100天之際，美國國家情報首長辦公室29日向外界說明最新的選舉安全評估，指中國、俄羅斯和伊朗等三國皆已展開旨在影響選民及破壞民主進程的活動，尤其拜登退選及川普遭暗殺未遂等事件，更成為操作的素材，而許多美國民眾在知情甚至不知情的情況下，淪為這3國散布假訊息的媒介。

美國國家情報首長辦公室官員表示，美國政壇近期的動盪促使中、俄、伊3國迅速修改各自的介選策略，而沒有改變的是他們決心在網路上散布詆毀美國民主的虛假和煽動性言論，以破壞人們對民主選舉的信心。儘管該官員並未直接提及候選人的名字，但言論中明確表明，美方認為俄國正試圖幫助共和黨候選人川普，因為俄國在美國大選的核心利益，是反對想向烏克蘭提供援助的候選人。

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例如，在川普遭到攻擊後，俄國假訊息迅速放大民主黨言論導致槍擊事件的說法，甚至是毫無根據的陰謀論，暗示拜登或烏克蘭政府策劃這起槍擊事件，試圖將暗殺事件與俄侵烏戰爭聯繫起來。

反之，伊朗則尋求破壞川普的選情，因為伊朗不希望美國選出一位會加劇兩國緊張關係的總統。川普在總統任內宣布美國退出伊朗核協議，重新對伊朗實施嚴厲制裁，並下令擊斃一名伊朗高階將領。伊朗常駐聯合國代表團的代表則駁斥道，伊朗並未參與任何旨在影響美國大選的活動，這類指控是心理操作，目的是煽動競選活動。

值得注意的是，美國情報機構也觀察到克里姆林宮將介選業務外包給該國的行銷和公關公司，這些公司有能力讓追蹤源頭的工作變得更複雜，而且比政府機構更靈活，官僚障礙更少。他們會創建網路平台，謹慎地產出客製化內容，以吸引美國民眾，同時掩蓋俄方上下其手的痕跡。無獨有偶，中國政府也與一家中國科技公司合作，暗中產出與美國受眾產生聯繫的內容，以影響其觀點。

美國官員指出，中國認為不論哪一位主要政黨候選人當選，對中國都沒有太大好處，因此並不尋求影響總統大選的結果，但中方可能試圖詆毀那些被視為威脅中國核心利益的候選人，這種情況就曾發生在2022年的國會中期選舉。與此同時，中方也持續利用社群媒體為美國社會分裂搧風點火，將民主描繪成混亂無序。該官員警告，美國公眾應了解他們在網路上閱讀的內容—尤其是在社群媒體上—可能是外國介選的材料，即使內容看似來自美國同胞或源自美國。

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