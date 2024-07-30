破解宇宙奧秘！ NASA 擬將人造「恆星」送入地球軌道

這顆人造恆星實際上是一顆衛星（左上），科學家們將利用它來精確校準望遠鏡，並更準確地測量從附近的恆星到遙遠星系中超新星爆發等天體的亮度，圖為藝術假想圖。（圖擷取自Landolt NASA Space Mission專頁）

2024/07/30 14:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）正準備進行1項具有里程碑意義的太空任務，將1顆人造「恆星」送入地球軌道。這顆人造恆星實際上是1顆衛星，科學家將利用它來精確校準望遠鏡，並更準確地測量從附近的恆星到遙遠星系中超新星爆發等天體的亮度。

這項被稱為「蘭道爾特任務」（Landolt NASA Space Mission）的計畫，將在2029 年將1個作為校準光源的衛星發射升空，並利用它來改進望遠鏡校準，提升對恆星亮度測量的準確性。這項技術革新有望推動天體物理學的發展，幫助人類更精確了解宇宙奧秘。

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「蘭道爾特任務」以已故天文學家阿洛·蘭道爾特（Arlo Landolt）命名，旨在將人造恆星放置在距離地球3萬5786公里 的軌道上，作為參考點，與真實恆星一起，建立新的恆星亮度目錄。人造恆星的軌道將與地球自轉速度同步，確保它在太空中運行的第1年裡一直停留在美國上空。

據佛羅里達大學（UF）官網聲明，該校天文學助理教授泰雅（Jamie Tayar）將加入該任務團隊，她強調了這項任務的重要性：「我們對宇宙的許多理解都依賴於對物體亮度的理解。」通過精確測量恆星的亮度，科學家們可以更准确地推斷恆星的大小、尺度和年齡，進一步加深對恆星演化的理解。

為了實現這一目標，科學家們將發射1顆配備多個雷射的小型衛星，這些雷射將提供一致且已知的亮度水平，克服地面望遠鏡的限制。衛星將被放置在人造恆星附近，精確地確定其絕對亮度，從而推動各個科學領域的進步。

泰雅表示：「太空中的雷射是一個很酷的賣點，參與這項任務也很棒。但從科學的角度來看，我們想做的事情真的很基礎。」她相信這項任務將有助於識別宜居帶，也稱為「金髮姑娘區」（Goldilocks regions），這裡的條件非常適合水的存在，以及潛在的生命。

泰雅說：「我們的目標是能夠弄清楚，對於圍繞其他恆星運行的其他行星，它們是否也可能擁有海洋，生命可能在那裡出現和生存。對於每1顆恆星，你需要準確地知道恆星發射了多少能量，以及行星距離恆星的距離等等。」

「蘭道爾特任務」不僅僅是建立1個更精確的恆星亮度目錄，它還將推動天體物理學領域的重大進展。科學家們將利用從這項任務中獲得的數據，更深入地研究恆星演化、系外行星，以及暗能量等謎題。這項任務也將為人類探索宇宙的奧秘開啟新的可能性，幫助我們尋找其他可能存在生命的星球，為人類尋找地球以外的家園提供新的思路。

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