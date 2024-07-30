巴黎奧運開幕式觸碰宗教敏感神經 川普斥「恥辱」

巴黎奧運開幕式上由變裝皇后疑似模仿最後的晚餐橋段，引發諸多議論。（圖擷取自@DrEliDavidＸ）

2024/07/30 12:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕2024年巴黎奧運會開幕式在7月26日舉行後，因一場被指涉及宗教元素的表演引發軒然大波。前美國總統川普（Donald Trump）於7月29日接受福斯新聞（Fox News）訪問時，對此表演提出嚴厲批評，稱之為「恥辱」。

這場備受爭議的表演呈現了舞者和變裝舞者圍繞著一張桌子，被認為模仿了達文西名畫「最後的晚餐」。此舉立即引發了宗教團體和政界人士的強烈反應。法國主教團（French Bishops' Conference）指責開幕式「包含了嘲弄和貶低基督教的場景」。美國眾議院議長強生（Mike Johnson）更在社交媒體上譴責這一場景，稱其「令人震驚且侮辱了全世界的基督徒」。

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然而，開幕式導演托馬斯·喬利（Thomas Jolly）否認了這一說法。他向法國BFMTV電視台解釋，這一場景實際上是為了呈現希臘神話中的酒神戴奧尼索斯（Dionysus），以及與塞納河相連的女神塞庫安娜（Sequana）。喬利強調，他的意圖是「製作一個修復、和解的儀式，同時重申我們共和國的價值觀：自由、平等、博愛」。

川普在訪問中表示，如果他能影響2028年洛杉磯奧運會的組織者，絕不會出現類似「最後的晚餐」的表演。他說：「我支持所有人，我思想很開放……但我認為他們的做法是一種恥辱。」

這場爭議凸顯了在全球性活動中處理宗教敏感話題的複雜性。一方面，藝術創作者希望透過多元化的表演來展現文化融合；另一方面，宗教團體和保守派人士對可能被視為褻瀆的表現形式保持高度警惕。這種張力反映了當代社會在文化表達和宗教尊重之間尋求平衡的持續挑戰。

美國前總統川表示，如果他能影響2028年洛杉磯奧運會的組織者，絕不會出現類似「最後的晚餐」的表演。（路透資料照）

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