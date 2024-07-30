日鰻魚老店食物中毒案 伊勢定認了：廚師沒戴手套

當地衛生部門昨確認是金黃色葡萄球菌導致食物中毒，日本橋伊勢定董事表示，負責燒烤廚師沒有強制佩戴手套規定，據知當日20名廚師中，其中有5名沒有戴手套。（圖擷取自「日本橋鰻伊勢定」官網）

2024/07/30 11:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本橫濱市京急百貨公司內「日本橋伊勢定」爆出食安風波，有147名顧客吃了該店販售蒲燒鰻魚、鰻魚便當後發生上吐下瀉，其中1人死亡。當地衛生部門昨確認是金黃色葡萄球菌導致食物中毒，日本橋伊勢定董事表示，負責燒烤廚師沒有強制佩戴手套規定，據知當日20名廚師中，其中有5名沒有戴手套。

綜合《日本電視台》等日媒報導，京急百貨公司與日本橋伊勢定昨共同召開記者會說明並致歉，發生問題的是京急百貨公司地下1樓的日本橋伊勢定商店，伊勢定商店當地時間24日上午至25日總共販售1761個商品，包括鰻魚便當、蒲燒鰻魚。目前有147名顧客因吃了蒲燒鰻魚和鰻魚便當產生嘔吐及腹瀉，其中1名90歲婦女送醫不治，尚未確定死因與鰻魚有關。

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日本橋伊勢定董事富田宗一郎表示，公司對燒烤鰻魚廚師沒有強制佩戴手套，但公司規定其他員工必須配戴手套，目前僅知當天20名廚師之中，有5人沒有戴手套，目前仍持續調查細部原因。

橫濱市政府經查驗昨判定，這起事件為「金黃色葡萄球菌」（Staphylococcus aureus）集體食物中毒。食品微生物代表、食物中毒專家山口憲太解釋，金黃色葡萄球菌是一種存在於人的類手部、口腔的細菌，是導致便當或飯糰等食物中毒的常見原因；一般而言，建議製作食物者在準備便當時佩戴手套，並避免用手直接接觸。

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