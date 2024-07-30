無自動提示暗殺川普未遂詞彙 馬斯克批Google涉嫌干預選舉

馬斯克（Elon Musk）公開質疑Google相關做法，指控其可能構成選舉干預。（路透）

2024/07/30 09:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國福斯新聞網（Fox News）報導，不少網友發現近日使用Google搜尋引擎查詢「assassination attempt on trump」（暗殺川未遂）一詞時，Google搜尋列不會自動帶入關鍵字建議，反而自動出現「暗殺雷根未遂」等句子。特斯拉（Tesla）和SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）29日公開質疑Google相關做法，指控其可能構成選舉干預。

馬斯克在社群媒體平台X上發文指出，Google搜尋的自動完成功能似乎省略了與7月13日川普遭槍擊事件相關的搜尋建議。他質疑道：「哇，Google對川普總統有搜尋禁令。這是選舉干預嗎？」隨後他又補充：「如果他們干預選舉，會給自己帶來很多麻煩。」

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對此，Google迅速作出回應。該公司發言人向福斯商業新聞（FOX Business）表示，他們並未對這些預測結果採取任何手動操作。發言人解釋：「我們的系統對與政治暴力相關的自動完成預測有保護機制，這些機制在這起悲慘事件發生前就已正常運作。我們正在努力改進，以確保我們的系統能更及時更新。」

然而，這一解釋似乎未能平息爭議。許多用戶回報，即使輸入「川普遇刺企圖」（Trump assassination attempt）等明確關鍵詞，Google仍未顯示任何相關搜尋建議。相反，搜尋結果顯示了前總統雷根（Reagan）遇刺未遂、奧匈帝國斐迪南（Archduke Ferdinand）大公遇刺（引發第一次世界大戰）、歌手巴布馬利（Bob Marley）遭槍擊以及前總統福特（Ford）遇刺未遂等歷史事件，引發了更多質疑。

川普的大兒子小川普（Donald Trump Jr.）在社群媒體上嚴厲批評：「科技巨頭又在試圖干預選舉，幫助賀錦麗（Kamala Harris）。我們都知道這是Google蓄意的選舉干預，真是卑鄙。」

面對這些指控，Google再次強調，自動完成功能僅是幫助用戶節省時間的工具，用戶仍可自由搜尋任何想要的內容。該公司表示：「在這起可怕事件發生後，人們轉向Google尋找高品質資訊——我們為他們提供了有用的結果，並將繼續這樣做。」

德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）等共和黨人士早已指責Google等科技公司「壓制保守聲音」。美國行為研究與技術研究所的心理學者愛潑斯坦（Robert Epstein）當年6月，曾在參議院司法委員會面前作證，稱他的研究證明，Google 2016年大選時，利用帶有偏見的演算法，影響尚未做出決定的選民，也讓搜尋結果符合公司利益，其中包括政治需求，「據我估計，大約至少260萬票因此投給（前國務卿）希拉蕊。」

在Google搜尋列輸入「assassination attempt on」時，沒有自動帶入「trump」一詞。（Google網頁截圖）l

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