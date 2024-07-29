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羅馬尼亞添世界遺產 出自於這位雕刻大師

聯合國教科文組織（UNESCO）將布朗庫西（Constantin Brancusi）的雕塑作品列入世界文化遺產。（路透）

聯合國教科文組織（UNESCO）將布朗庫西（Constantin Brancusi）的雕塑作品列入世界文化遺產。（路透）

2024/07/29 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國教科文組織（UNESCO）將布朗庫西（Constantin Brancusi）的雕塑作品列入世界文化遺產，其中包含《擁吻之門》（Gate of the Kiss）和《無盡的柱子》（Endless Column）等知名作品。

根據《路透》報導，27日聯合國教科文組織將現代主義大師布朗庫西雕刻在羅馬尼亞的雕塑作品列為世界文化遺產，以慶祝這些作品做為20世紀最著名的公共藝術之一。

據報導，布朗庫西出生於羅馬尼亞的一個小村莊，然而大部分時間都住在巴黎，並且曾在知名雕塑家羅丹（Auguste Rodin）的工作室當過學徒，在離開羅丹的工作室不久，便聲名大噪，成為20世紀最有影響力的藝術家之一，最後他於1957年去世，並將工作室和藝術品贈給法國政府。

1937年至1938年布朗庫西在羅馬尼亞西南部的小鎮特爾古日烏（Targu Jiu）創作出《擁吻之門》和《無盡的柱子》，以紀念第一次世界大戰中陣亡的士兵，羅馬尼亞文化部長圖爾坎（Raluca Turcan）表示「教科文組織認可這些具有紀念意義的作品，我們必須保存完善，為了下個世代和人類文化的傳承」。

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