拜登擬限制大法官任期！改革計畫曝光

拜登7月7日參加在費城的一場教堂禮拜。（美聯社）

2024/07/29 18:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）7月29日宣布了一項旨在改革保守派主導的聯邦最高法院的大膽計畫。這一舉措雖然成功機會渺茫，但反映了拜登在任期最後6個月內力圖留下政績的決心，同時也凸顯了美國政治體制面臨的深層挑戰。

《法新社》報導，拜登的改革計畫包括三個主要方面：首先，他呼籲通過憲法修正案，以推翻最高法院近期支持前總統川普（Donald Trump）總統豁免權主張的裁決；其次，他提議對目前終身任職的最高法院大法官實施18年任期制。最後，他計劃為最高法院制定可執行的倫理準則。

請繼續往下閱讀...

據報導，這些提議源於拜登對目前最高法院狀況的深深不滿。現今的最高法院擁有6比3的保守派多數，其中3位大法官是在川普任內任命的。近年來，最高法院作出了一系列爭議裁決，包括2022年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，廢除了全國墮胎權。

此外，最高法院還縮減了聯邦機構的權力，並部分支持了川普的總統豁免權主張。

拜登此前在一篇專欄文章中強調：「這個國家建立在一個簡單而深刻的原則之上：沒有人凌駕於法律之上。不是美國總統，不是美國最高法院的大法官，沒有人。」他認為，目前的情況「不正常」，並「削弱了公眾對法院裁決的信心，包括那些影響個人自由的裁決」。

然而，這項改革計畫面臨著巨大的挑戰。伊利諾大學芝加哥分校法學教授施文（Steven Schwinn）指出，拜登的計畫獲得通過的機會「接近零」。他認為，拜登可能是試圖「提高公眾意識」並「將最高法院作為選舉議題引入」。

美國開國先賢們設計了一套啟動修憲的雙重程序，修憲程序可以由國會發起，也可以由各州發起。如果是由國會發起修憲，必須由國會參眾兩院至少3分之2多數議員提出憲法修正案，也就是說，憲法修正案必須得到至少290位眾議員和至少67位參議員的支持。

假如在州一級發起修憲，則必須由至少3分之2的州議會要求國會召開修憲會議。到目前為止，美國憲法的歷次修正都是通過第一種方式啟動的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法