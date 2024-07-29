地球複雜生命起源提早15億年？ 最新研究顛覆傳統觀點

科學家團隊表示，他們在加彭找到了他們認為創造了這些地形的營養物質證據。（圖擷取自Abderrazzak El Albani臉書專頁）

2024/07/29 12:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，來自加彭的科學家們公布了一項引人注目的研究結果，顯示地球上複雜生命的起源可能比傳統觀點早15億年。這項研究基於對古老岩石樣本的分析，揭示了21億年前的地球環境中存在支持動物生命的條件。

英國國家廣播公司（BBC）7月29日報導，這些研究成果來自於對非洲加彭地區岩石深層的探索，科學家發現這些岩石中存在的古老營養成分，如氧氣和磷，可能為早期生命提供了生存所需的條件。然而，這些古老生物的生活範圍僅限於內陸海域，未能擴展至全球，最終導致其滅絕。這一發現與目前普遍認為動物生命起源於6.35億年前的觀點大相逕庭。

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英國卡地夫大學（Cardiff University）奇弗魯（Ernest Chi Fru）教授及其國際研究團隊對這一發現提出了新的理論。奇教授指出，如果他的理論正確，這些早期生命形式可能類似於黏菌（slime mould），這是一種無腦的單細胞生物，透過孢子進行繁殖。他們的研究發現，這些古老的生命形式生活在一個富含營養的淺海內陸海域，這些海域由於大陸板塊在水下碰撞而形成，從而創造了適合光合作用的環境，提供了大量的氧氣。

儘管奇教授的研究結果顯示，這些生命形式的出現和發展與寒武紀時期的過程相似，但並非所有專家都對此表示認同。倫敦大學學院（University College London）的希爾茲（Graham Shields）教授對此表達了保留意見，認為目前的證據尚不足以證明這些早期生命形式具有複雜性。希爾茲教授建議，需要進一步的證據來支持這些理論。

此外，該研究還涉及對加彭地區岩石的沉積物核心分析，顯示這些岩石化學成分表明，在這些結構出現之前，地球上已經形成了一個適合生命的「實驗室」。這些發現進一步推動了對地球早期生命形成過程的理解，並為相關科學理論提供了支持。

這些研究成果已發表在《前寒武紀研究》（Precambrian Research）期刊上，為古代生命的起源提供了新的證據，也引發了科學界對早期生命演化過程的廣泛關注和討論。

這是 21 億年前生命形態的藝術想像圖。（圖擷取自Abderrazzak El Albani臉書專頁）

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