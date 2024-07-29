川普「取消選舉」言論引爆政壇 好萊塢名人瘋傳假訊息

跟大多數好萊塢名流一樣，芭芭拉史翠珊（左）向來力挺民主黨，她2015年獲總統歐巴馬頒發自由獎章。（法新社）

2024/07/29 11:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）7月28日發表一篇調查報導，揭露了美國政壇最新爭議。一些好萊塢名人被指責散播誤導性訊息，聲稱前總統川普（Donald Trump）如果重返白宮將取消選舉。這一事件不僅反映了美國當前政治氛圍的緊張，也凸顯了社交媒體時代資訊傳播的複雜性和危險性。

事件源於川普日前在佛羅里達州西棕櫚灘市的一場演講。名人們擷取了一段27秒的影片片段，斷章取義地曲解川普的言論。川普原本是在鼓勵基督徒在今年11月大選踴躍投票，但重要的上下文被刪除了。

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川普在演說中表示：「4年內，它將被修復，一切都會好起來。你們就不需要再投票了。4年後，你們不必再投票。」然而，完整的演說內容顯示，川普實際上是在呼籲支持者努力達成「一場無法被操縱的壓倒性勝利」，以便他的政府能夠推動選舉法改革，包括引入選民身份證要求，從而減少為了抵消所謂的選舉舞弊而需要大規模投票的必要性。

多位好萊塢名人，包括羅布萊納（Rob Reiner）、米亞法羅（Mia Farrow）和美國「天后」級歌手、知名演員芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）等支持賀錦麗的明星，都在社交媒體上向數百萬粉絲散播這則斷章取義的訊息。迪士尼《奇異博士》（Doctor Strange）導演德瑞克森（Scott Derrickson）也參與其中。

據報導，這種行為被認為是民主黨持續抹黑川普、將他塑造成民主敵人的努力的一部分。同時，這也被視為轉移公眾注意力的策略，讓選民忽視民主黨內部的爭議事件，如取消總統初選、對現任總統拜登（Joe Biden）進行溫和政變，以及未經投票就將副總統賀錦麗（Kamala Harris）安插為該黨的預設提名人。

號稱「左膠」齊聚的好萊塢一向與民主黨關係緊密，這一事件也引發了關於媒體責任、政治宣傳和社交媒體資訊審核的討論。一些評論者指出，這種斷章取義的行為不僅誤導公眾，還可能加深政治分裂。

另一方面，川普支持者則認為這是主流媒體和好萊塢精英聯手打擊川普的又一例證。隨著2024年美國總統大選的臨近，類似的資訊戰可能會愈演愈烈。

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