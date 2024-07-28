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澳洲學者恭喜中國隊奪奧運首金 一句話卻讓小粉紅崩潰！

中國組合黃雨婷／盛李豪在巴黎奧運射擊混合團體10公尺空氣步槍摘金。（路透）

中國組合黃雨婷／盛李豪在巴黎奧運射擊混合團體10公尺空氣步槍摘金。（路透）

2024/07/28 17:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運如火如荼進行中，中國組合黃雨婷和盛李豪昨天（27日）在射擊混合團體10公尺空氣步槍項目金牌戰擊敗南韓組合金智賢和樸是晙，奪得本屆奧運首金。澳洲智庫戰略政策研究所（ASPI）中國研究員阿特里爾（Nathan Attrill）昨天在社群平台發文恭喜中國隊，但刻意稱「中國北京」，讓小粉紅大崩潰。

擊混合團體10公尺空氣步槍項目27日在沙托魯射擊中心展開，中國組合黃雨婷和盛李豪在金牌戰中，以16-12的成績擊敗南韓組合金智賢和樸是晙，為中國隊拿下首面金牌，同時也是本屆奧運第一面金牌誕生。

阿特里爾得知此消息後在X平台發文道賀，由於過去中國提起台灣時總愛稱「中國台灣」，阿特里爾酸度爆表的表示「恭喜中國北京！」貼文一出馬上釣出小粉紅怒回，「你才美國坎培拉！」、「ASPI不妨改叫美國坎培拉」、「醒醒吧澳洲佬！」、「你這個小丑！」。

阿特里爾的推文也被轉發到台灣社群，網友紛紛表示，「現在外國人也很懂酸中國了

」、「原來以後要講中國北京，懂了！」、「說中國澳門可以，但不能說中國北京？你們北京是不是想獨立！」、「坎培拉明明就在澳洲，關美國什麼事？照粉紅的神邏輯，要說也是說英國坎培拉」、「最喜歡在奧運看全世界一起乳滑，然後聽玻璃碎滿地的聲音了」。

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