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日美韓安全合作制度化 3國防長簽署備忘錄

美日韓3國防長會議今日在東京舉行，日本防衛大臣木原稔（中）、美國國防部長奧斯汀（右）和南韓國防部長申源湜（左）舉行3邊會談。（法新社）

美日韓3國防長會議今日在東京舉行，日本防衛大臣木原稔（中）、美國國防部長奧斯汀（右）和南韓國防部長申源湜（左）舉行3邊會談。（法新社）

2024/07/28 14:34

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕為加強在東亞地區的嚇阻力，日本、美國及南韓3國防長今天在東京召開會談並簽署合作定期化的備忘錄，未來將每年定期召開高官會議、增加3國聯合演訓的次數，以及即時共享北韓飛彈相關情報等，3防長也在會談中討論了台灣海峽平和穩定的重要性。

這項防長會議有日本防衛相木原稔．美國國防部長奧斯汀及南韓國防部長申源湜出席，這是日美韓首次在國際會議場合之外舉行3邊會談，也是南韓國防部長相隔15年訪日。

日美韓防長今年6月在新加坡舉行的「香格里拉對話」舉行3邊會談，為加強安全合作，3方確定將高層政策協商共享訊息及聯合演訓等機制制度化，由於今年11月的美國總統大選，對強化同盟態度消極的川普若再度當選，可能帶來變數，3方也決定在今年內制定相關文件，以做為日美韓的安全合作的基準，且不可逆轉。

美日韓在今年6月底舉行了「自由之刃」（Freedom Edge），這是3國首次舉行的跨國多領域聯演，著重應對來自中國及北韓的新型態威脅，除海上反潛、防空、彈道飛彈防禦等作戰演練外，還有海上阻絕、搜救等非戰鬥課目，並將網路防禦納入演訓計畫。

日本放送協會（NHK）報導，木原在會談後向媒體表示，日美韓三國的合作，即使在各種國際形勢的變動中也不會動搖，更加牢固。強調將根據備忘錄繼續致力於加強三國的合作，為地區的和平與穩定做出貢獻。

3國防長今天簽署的備忘錄，主要事項包括每年輪流舉行部長級會議、防務人員協議、參謀總長等高官會議，即時共享北韓飛彈偵測情報，以及有組織、有效率地實施聯合演訓，另外，明年的日美韓防長會談將在南韓舉行。

除了今天上午的日美韓防長會議之外，日美外長防長2加2會議也將在下午登場，29日也預定在東京舉行日美印澳「四方安全對話」（Quad）的外長會談。

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