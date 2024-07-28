「吃垃圾」基改蒼蠅！科學家找到解決環境污染秘密武器

黑水虻成蟲。（資料照）

2024/07/28 08:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球每年約有40%到70%的有機廢物被填埋，造成嚴重的環境污染和資源浪費。澳洲麥覺理大學（Macquarie University）的科學家團隊在 7 月 24 日於《通訊生物學》（Communications Biology）期刊發表的一項研究，提出利用基因改造的黑水虻（學名：Hermetia illucens）來解決這個棘手問題，並同時創造新的經濟價值。

黑水虻是一種常見的昆蟲，但牠們的幼蟲才是真正具有強大的消化能力，可以將廚餘、畜牧糞便、污泥等有機廢物轉化為有價值的資源，例如糞土可以用作肥料，黑水虻幼蟲本身則可以被製成動物飼料。可以將有機廢物轉化為有價值的資源，例如糞土和動物飼料。研究團隊認為，透過基因改造，黑水虻可以成為高效的生物製造平台，生產出各種有價值的工業產品，例如酵素和脂類。

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美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，這項研究提出的基因改造黑水虻解決方案，有望克服傳統生物製造的許多限制。傳統上，基因改造微生物需要無菌環境和精製的營養物質才能有效生產產品，而基因改造的黑水虻，其幼蟲則可以食用未經消毒的垃圾，並且消化速度比微生物快得多。

研究團隊希望透過基因改造，賦予黑水虻更多能力，例如分解受污染的有機廢物，例如污泥等，進一步擴大黑水虻的應用範圍。此外，他們還希望黑水虻能生產特定種類的脂類，用於生物燃料和潤滑油等工業產品，取代化石燃料，降低環境污染。同時，他們也希望黑水虻能生產工業酵素，用於牲畜、紡織、食品和製藥等產業，創造新的經濟價值。

這項研究指出，基因改造的黑水虻具有化解全球廢物問題的巨大潛力，更能創造新的經濟價值，同時研究團隊也積極地採取措施，確保基因改造黑水虻的安全性，為環境保護和永續發展貢獻力量。 他們正在開發額外的基因隔離措施，以防止基因改造黑水虻逃逸到野外，影響生態環境。

這項研究表明，基因改造技術可以為解決全球廢物問題提供新的思路，開創永續生物製造的新紀元，並創造新的經濟價值。

這是黑水虻的幼蟲。（資料照）

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