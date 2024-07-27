川普副手范斯批「沒小孩的貓女士」挨轟 賀錦麗繼女發聲護母

川普競選搭檔范斯22日出席造勢活動。（法新社） （記者管淑平攝）

2024/07/27 23:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）加入今年大選戰局後，過去的談話也被挖出來檢視。范斯曾說沒有子女的婦女是「沒有小孩的貓女士（cat lady）」，飽受抨擊，部分保守派人士也不認同。范斯26日為自己辯護說，當年這段談話的重點是要說，民主黨是反家庭。

范斯2021年接受當時保守派媒體福斯新聞主持人卡森（Tucker Carlson）訪問，提到為何一些居領導地位的政治人物沒有小孩，點名賀錦麗，說這個國家正被「一群沒小孩的貓女士」治理，這些人「自己的生活和他們所做的選擇很糟糕，所以他們要讓這個國家其他人也很慘」；他說，「假如你看看賀錦麗、布塔朱吉（Pete Buttigieg，運輸部長）、歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，民主黨籍聯邦眾議員），民主黨的整個未來被沒小孩的人控制」，「我們把我們的國家交給那些其實在其中沒有直接利害關係的人，這怎麼會有道理？」

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這段訪問本週被挖出來後，很快地遭到名人、政治人物批評。范斯26日在保守派媒體人凱利（Megyn Kelly）節目上澄清說，「那是挖苦的話」，他不是在批評沒有小孩的人，「而是在批評民主黨變得反家庭、反子女」。

對范斯的批評不只來自民主黨，也有部分共和黨人不認同。保守派政治評論家勞倫（Tomi Lahren）說，「如果你試圖爭取郊區女性選民，然後你稱郊區女性『沒有小孩的貓女士』，是不會說服她們站在你這邊」，「我不認為很多中立的郊區婦女會覺得這談話很有趣」。

賀錦麗現年25歲的繼女艾拉（Ella Emhoff）25日發IG限動說，「有像科爾和我這麼可愛的小孩，怎麼可以說『沒小孩』。我愛我的3位父母。」

范斯與妻子育有3名子女。賀錦麗與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）並未生育，艾拉和科爾是丈夫與前妻克絲汀（Kerstin Emhoff）所生。克絲汀回應「貓女士」爭議說，范斯的批評「沒有根據」，這10年來賀錦麗共同養育艾拉和科爾，對孩子充滿愛，「我感謝有她參與」。

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