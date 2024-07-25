刻意隱瞞極左政治立場？ 賀錦麗「最自由派」網頁突消失

賀錦麗（右）曾被評為美國最自由派議員，比「美國最左傾參議員」桑德斯（左）激進。（法新社檔案照）

2024/07/25 11:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登宣布放棄競選連任，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨總統候選人後，賀錦麗的政治立場再度引發關注。近日，一個曾將賀錦麗評為「2019年最自由派參議員」的網頁突然消失，引發外界質疑是否刻意隱瞞賀錦麗的左傾政治立場。

《福斯新聞》（Fox News）報導，這個名為GovTrack的網站，是專門追蹤美國國會立法的網站。意識形態分析基於議員投票紀錄、提案和共同提案的重疊程度進行評分。GovTrac解釋，這個分數可以被解讀為衡量國會議員之間主要意識形態差異的左右光譜，儘管這只反映了現實的一小部分。

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該網站曾在2019年將賀錦麗評為「與所有參議員相比最自由派」，其排名甚至比素有「美國最左傾參議員」之稱的獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）更為激進，也勝過麻州資深聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。

然而，這個評級網頁最近卻被悄悄下架，目前點選連結只會顯示「網頁未找到」的訊息。根據網路檔案館（Internet Archive）的記錄，該網頁是在7月10日至7月23日之間被刪除的，而拜登是在7月21日宣布退選並背書賀錦麗，賀錦麗則是在7月23日凌晨宣布已獲得足夠的黨代表票，確定將在下個月的民主黨全國代表大會上獲得提名。

面對外界質疑，GovTrack創辦人陶伯勒（Joshua Tauberer）回應表示，該網頁之所以被刪除，是因為公司在「幾年前」就決定不再發布基於單一年度的議員評級，而只發布基於國會會期（兩年）的評級。

陶伯勒解釋說：「我們認為，單一年度的數據有限，不足以建立對議員活動的可靠描述，尤其是在立法日程的起伏不定下，因此不能作為對用戶和美國公眾有用的工具。基於同樣的原因，我們隨後下架了先前發布的單一年度統計數據。」

然而，陶伯勒的說法難以服眾。首先，他並未說明為何這些單一年度評級網頁沒有在幾年前就下架，而是在賀錦麗獲得總統提名後才被刪除。其次，GovTrack仍然保留了基於兩年國會會期的評級，而賀錦麗在2020年的評級網頁中，仍然被列為「與參議院民主黨人相比，政治立場最左傾」，僅次於無黨籍參議員桑德斯。

值得注意的是，GovTrack在2020年10月左右更改了其評級用語，將「最自由派」改為「政治立場最左傾」。但無論如何，這些評級都表明賀錦麗的政治立場偏向自由派，這與一些媒體試圖將她塑造成「務實溫和派」的形象形成鮮明對比。

報導提到，隨著賀錦麗獲得民主黨總統提名，外界對她的政治立場和過往言行的審視也將更加嚴格。

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