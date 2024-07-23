川普再下一城！法官支持訴訟 恐重創普立茲獎委員會公信力

前美國總統川普7月15日在共和黨全國代表大會，舉起代表「戰鬥」的拳頭手勢。（路透）

2024/07/23 09:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》22日報導，美國前總統川普（Donald Trump）近日在與普立茲獎委員會（Pulitzer Prize Board）的誹謗訴訟中取得重要勝利。佛羅里達州的高級法官佩格（Robert Pegg）駁回了普立茲獎委員會試圖終止此案的要求，這意味著川普的訴訟將繼續進行，進入證據開示階段，這也讓此案成為美國言論自由與媒體責任之間的最新爭論焦點。

這場訴訟的起源可以追溯到2016年美國大選期間，《紐約時報》和《華盛頓郵報》登了一系列報導，詳述川普競選團隊與俄羅斯之間的關聯。川普指控這些報導充滿不實消息，並認為普立茲獎委員會在明知情況下，仍於2018年將國家報導獎頒發給這兩家報紙，進一步助長了「俄羅斯干預陰謀論」。

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川普於2022年12月在佛羅里達州提起訴訟，指控普立茲獎委員會誹謗，並要求賠償損失。川普認為，委員會的行為嚴重損害了他的名譽，並助長了媒體對他的持續攻擊。普立茲獎委員會則主張其頒獎決定基於「純粹意見」，而非事實陳述，並聲稱其評選過程公正透明，不構成誹謗。

法官佩格在其14頁的裁決中指出，普立茲獎委員會未能充分驗證報導中引用的匿名消息來源，暗示審查過程可能不夠嚴謹。他表示，委員會在2022年對川普投訴的回應中，未說明是否或如何驗證這些來源。這一裁決讓川普的法律團隊得以在接下來的證據開示階段，深入探討獎項評選過程的透明性。

川普在其社交媒體平台上表示，法官的裁決是對其誹謗訴訟的重大支持，並強調《穆勒報告》（Mueller Report）已證實《紐約時報》和《華盛頓郵報》的報導不實。特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查結果顯示，川普競選團隊並未與俄羅斯政府合謀干預選舉，這進一步支持了川普的主張。

此外，佩格法官駁回了被告中的大多數成員要求撤案的請求，這意味著該案仍將在佛羅里達州繼續進行。這讓川普的法律團隊有機會質詢普立茲獎委員會的成員，了解更多關於2018年獎項決策的細節，包括誰參與了委員會所稱的獨立審查，以及這些審查是否真正核實了報導的準確性。

報導提到，此次訴訟結果可能對美國的言論自由和新聞媒體的責任界限產生深遠影響。川普多次呼籲修改美國的誹謗法，稱現行法律框架無法有效制止媒體的惡意攻擊。他希望能賦予公眾人物更大權力，來反擊錯誤的新聞報導，並維護個人名譽。

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