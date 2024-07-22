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克羅埃西亞療養院槍擊案釀5死 傳受害者包括槍手母親

克羅埃西亞東部市鎮達魯瓦爾發生槍擊案，至少5人喪生。（法新社）

克羅埃西亞東部市鎮達魯瓦爾發生槍擊案，至少5人喪生。（法新社）

2024/07/22 20:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕克羅埃西亞東部市鎮達魯瓦爾（Daruvar）今（22）日發生重大槍擊案件，1名槍手闖進當地一間療養院開槍，造成至少5人身亡，而槍手最後則被警方逮捕。當地媒體指出，這名槍手是一名退役憲兵，而其中一名被害人是他的母親。有關槍手行凶動機等調查仍在進行中，警方尚未提供更多細節。

《法新社》報導，克羅埃西亞廣播電視台（HRT）指出，達魯瓦爾的一間療養院今日遭1名身分不明的槍手闖入掃射，造成至少5人身亡與多人受傷。

達魯瓦爾位於克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）以東約130公里處，人口約在7000人上下，是一座以溫泉聞名的城鎮。

克羅埃西亞警方事後表示，他們在當地時間上午10點10分左右接獲報案通知，隨後也確認嫌犯曾在療養院內開火，「罪犯已被警方拘留。」

克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）後來證實死者人數為5人，他並要求官員針對此事件徹查，「我們對達魯瓦爾療養院的5人命案感到震驚。」

克羅埃西亞媒體《晨報》（Jutarnji list）則稱，這名槍手是一名「已退役的憲兵軍官」，而在5名被害人當中，其中有1人是他的母親。

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