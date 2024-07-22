賀錦麗若當選 美媒：料延續拜登抗中挺台路線

2022年1月，時任副總統賴清德出訪當時未與我斷交的宏都拉斯總統卡蕬楚的就職典禮，並在會場與美國副總統賀錦麗有短暫會面交談。（美聯社檔案照）

2024/07/22 15:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國副總統賀錦麗可能接棒代表民主黨參選總統，美國政治新聞網站《Politico》對其潛在的外交政策作出分析，指賀錦麗可能會延續拜登大部分的外交政策目標，包括繼續提供烏克蘭強有力的支持，並在面對中國地緣政治崛起的情況下繼續深化印太地區的同盟，並繼續提供台灣非官方支持。

文中分析，如果賀錦麗當選總統，她可能會繼續拜登政府對中國的強硬政策。在參議員任內，她曾批評川普對北京的態度，也在2020年總統大選的副總統辯論中告訴時任副總統彭斯，川普「輸掉貿易戰」，其關稅政策損害美國經濟，卻沒有重新平衡美中關係。不過，賀錦麗也主張與中國「去風險」，減少西方經濟體對中國的依賴程度。

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賀錦麗去年接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）採訪時表示：「這不是要退出，而是要確保我們保護美國的利益，並確保我們在規則方面處於領先地位，而不是遵循別人的規則。」

賀錦麗也對擾亂美中關係的敏感問題直言不諱。在參議員任內，她經常參與促進香港人權的立法工作。川普曾將她與共和黨籍佛州參議員魯比歐提出的一項跨黨派法案簽署成為法律，該法案旨在促進香港人權，並制裁涉嫌「破壞香港基本自由和自治」的香港官員。賀錦麗也參與發起《維吾爾人權政策法案》，並幫助該法案於2020年成為法律，授權美國政府針對新疆「對侵犯人權負有責任的外國個人和實體」實施制裁。

在台灣問題方面，賀錦麗可能會繼續提供非官方支持，尤其是在中國對台軍事威脅日益增加的情況下。2022年9月，她表示「我們將繼續支持台灣的自衛，這符合我們的長期政策」。

自成為副總統以來，賀錦麗曾與中國國家主席習近平和台灣總統賴清德談話。她在2022年亞太經合會峰會期間與習近平進行短暫會面，敦促習「保持開放的溝通管道，負責任地管理我們兩國之間的競爭」。同年，她也在宏都拉斯總統卡蕬楚的就職典禮上與時任台灣副總統賴清德會面。

此外，賀錦麗也曾在2022年訪問菲律賓期間，批評中國在南海水域持續騷擾菲律賓船隻。並譴責北京在該地區的「恐嚇和脅迫」。

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