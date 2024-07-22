百年病毒帶來靈感！科學家研發出通用流感疫苗

科學家從1918年流感病毒中找到研發通用疫苗的關鍵；示意圖。（資料照）

2024/07/22 10:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University, OHSU）發布了一項令人振奮的研究成果，他們研發出一種以1918年流感病毒為範本的實驗性通用流感疫苗，在動物實驗中展現出極佳的保護力，為「一勞永逸」的流感疫苗研發帶來新希望。

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）19日報導，這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究，為長期困擾人類的流感病毒帶來了新的解決方案。現有的流感疫苗，主要誘發人體產生針對病毒表面蛋白質的抗體，但流感病毒就像個狡猾的變色龍，其表面蛋白質會不斷變異，導致疫苗的保護力下降，因此需要每年更新。

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為了克服這個難題，OHSU 的科學家們將目光轉向了病毒內部結構較為穩定的蛋白質，並利用一種以巨細胞病毒（cytomegalovirus, CMV）為載體的疫苗技術平台。CMV 病毒是一種常見的疱疹病毒，大多數人在一生中都曾感染過，通常只會引起輕微或無症狀的感染。然而，CMV 病毒感染後會潛伏在人體內，並持續刺激免疫系統，這為研發疫苗提供了一個絕佳的平台。

研究團隊將 1918 年流感病毒的抗原片段插入 CMV 中，使其成為一個「特洛伊木馬」，將流感病毒的訊息帶入人體，誘發免疫系統產生反應。實驗中，研究人員將 11 隻食蟹獼猴分為兩組，其中一組接種了這種實驗性疫苗，另一組則作為對照組。接著，他們讓這些猴子接觸高病原性禽流感病毒 H5N1。結果顯示，接種疫苗的猴子中，有 6 隻成功存活下來，而對照組的猴子則全數死亡。

這項研究的成功，證實了利用 CMV 載體和病毒內部結構蛋白作為抗原，是研發通用流感疫苗的可行策略。OHSU 的 Jonah Sacha 教授表示：「這項研究令人興奮，因為它有可能在5年或更短的時間內成為一種疫苗。」

研究團隊指出，現有的流感疫苗主要誘發人體產生針對病毒表面蛋白質的抗體，但病毒的表面蛋白質會不斷變異，導致疫苗的保護力下降。而他們研發的這款疫苗，則是誘發人體產生針對病毒內部結構蛋白的 T 細胞免疫反應。由於病毒的內部結構蛋白變異較小，因此這種疫苗的保護力更持久，甚至可以對抗不同亞型的流感病毒。

匹茲堡大學（University of Pittsburgh）疫苗研究中心的Douglas Reed 教授也表示：「如果像 H5N1 這樣致命的病毒感染人類並引發大流行，我們需要迅速驗證和部署一種新疫苗。」

目前，這款通用流感疫苗還處於動物實驗階段，預計在未來 5 到 10 年內進入人體臨床試驗。如果試驗成功，這款疫苗將為人類帶來福音，使人們不再需要每年接種流感疫苗。

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