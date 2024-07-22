拜登宣布退出2024總統選戰 家族力挺：只有驕傲！

2022年11月21日，美國總統拜登（左起）、孫女娜歐蜜、她的未婚夫尼爾（ Peter Neal）以及第一夫人吉兒，乘坐「陸戰隊一號」專機抵達白宮後，一起步行前往白宮舉行婚禮。（路透）

2024/07/22 04:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登投下震撼彈，宣布退出2024年總統選舉。消息一出，拜登家族隨即表達支持，孫女娜歐蜜‧拜登（Naomi Biden）更公開讚揚祖父是「我們一生中見過最傑出的總統」。

拜登是在當地時間21日下午發表聲明，表示為了「黨和國家最大利益」，決定暫停競選連任。第一夫人吉兒‧拜登（Jill Biden）隨即在社群平台 X（前身為推特）轉發聲明，並附上一顆愛心符號，表達支持。

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美國政治媒體《Axios》報導，娜歐蜜則在 X 上發文盛讚祖父，表示「我今天只有滿滿的驕傲！我的祖父，我們的總統喬・拜登，全心全意為國家服務，締造無與倫比的成就。」

她強調：「過去50年來，美國和世界面臨的每個重大議題，他都置身其中，並帶來實質影響力。」

柯林頓夫婦力挺賀錦麗接棒

另一方面， 美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與夫人、前國務卿希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）隨即公開表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris），接替拜登成為民主黨總統候選人。

此舉被視為民主黨內部迅速凝聚共識，力挺賀錦麗參選的指標性事件。柯林頓夫婦在民主黨內擁有舉足輕重的影響力，他們的支持，將有助於穩定黨內局勢，並在選戰中為賀錦麗增添助力。

拜登退選，柯林頓夫婦力挺賀錦麗接棒。（法新社資料照）

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