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拜登棄選連任 美國大選掀新局 民主黨面臨接班挑戰

拜登退選，民主黨面臨領導危機。（路透）

拜登退選，民主黨面臨領導危機。（路透）

2024/07/22 03:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》報導，美國總統拜登（Joe Biden）於7月21日突然宣布放棄競選連任，為這場選戰投下震撼彈。這項決定不僅讓原本的競選版圖產生劇烈變動，也為美國政壇帶來新的挑戰。

拜登在聲明中表示，儘管他原本有意尋求連任，但認為為了國家和民主黨的最大利益，他應該專注於完成目前的總統任期。他並公開表示支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨的總統候選人。

報導指出，拜登的退選，讓民主黨陷入接班的困境。雖然拜登在初選中以壓倒性優勢勝出，但尚未正式成為民主黨候選人。根據民主黨全國代表大會（DNC）的規則，目前約3800名原本支持拜登的代表已成為自由人，並非一定要遵從拜登的意願，轉而支持賀錦麗。

除了賀錦麗之外，其他符合資格的人士，只要能夠取得足夠的代表簽名，也能夠參與民主黨總統候選人提名。但預計最終角逐提名的候選人不會太多，因為為了避免過於混亂的提名投票，各方勢必會積極尋求共識。

民主黨全國代表大會預計於8月19日至22日在芝加哥舉行。根據DNC的規則，如果沒有候選人獲得超過半數代表支持，自動代表（包括現任及前任總統、黨主席等）將參與後續投票，直到有候選人獲得過半數的代表支持，才算正式獲得提名。

拜登的退選，也引發了關於其競選資金和團隊的去向。拜登的競選團隊截至6月底擁有9600萬美元（約新台幣31.4億元）的資金，以及遍布全國的競選團隊和辦公室。目前還沒有先例可以參考，說明如何處理這樣規模龐大的競選資源。

值得注意的是，拜登的退選並非美國總統史上的首次。1968年，詹森（Lyndon B. Johnson）總統在面臨越南戰爭的壓力下，決定不尋求連任，而由他的副總統韓福瑞（Hubert Humphrey）接棒，最終輸給了尼克森（Richard Nixon）。拜登的退選，是否會為美國政壇帶來類似的變化，值得繼續觀察。

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