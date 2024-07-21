溫哥華區FASCA海外青年文化大使培訓營成果展 家長專程搭機參加

溫哥華區FASCA新生培訓營圓滿結訓，有43名學員完成挑戰。（受訪者提供）

2024/07/21 08:03

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華20日報導〕2024年溫哥華區FASCA海外青年文化大使新生培訓營最近舉辦結業成果展，有43名學員成功完成訓練，甚至有家長專程搭機跨國到溫哥華只為讓孩子能參加本次的新生培訓營，希望培養孩子在未來擔任台灣在海外的文化大使，發揚台灣精神。

FASCA新生培訓營課程規劃緊湊，3天課程涵蓋了「團隊共識凝聚認識家族文化」、「突破自我開創潛能領袖課程」、「服務中看見他人及領導者自覺」等每天超過9個小時行動力培訓及作業報告，43位學員成功完成訓練。在老師和學員共同的努力下，憑藉團隊的力量，讓FASCA順利在溫哥華設立分會。

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駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組組長陳碧蓮、僑務秘書黃慶育、僑務委員張理瑲、謝明珠、僑務諮詢委員鄧華一、葉憲年、僑務促進委員林婕芸及家長們超過百人，參加了結業式，並對學員們3天內的學習進展感到鼓舞。

陳碧蓮表示：「一開始非常驚訝會有家長專程搭機跨國到溫哥華只為讓孩子能參加本次的新生培訓營；後來與本次專業培訓導師了解課程安排及培訓方式後，自己受到很大的激勵與鼓舞，相信家長看到孩子每一天的改變與潛力變化的同時，也能感受到FASCA這三天的震撼教育帶給孩子在學習及文化認同上極大的影響力。也期許來年繼續將FASCA培訓計畫越辦越好。」

全球華裔菁英青年養成計畫執行長賴美智特別以台灣AI巨人黃仁勳的故事勉勵未來的文化大使們，許多台裔頂尖人才都經歷過移民及國外讀書的困境，經歷如何從少數成為珍貴的多數，提升自我的價值和影響力特別重要，而FASCA就是幫助台裔青少年成為文化大使的長程養成計畫.

本次營隊採混齡編制，新生年齡最小有12歲，擔任新生代表的劉信辰用略帶英文腔調的中文表示：因為這次營隊認識很多和自己同樣背景的同學，三天的營隊遠比自己想像的更有趣，未來自己會更有興趣說華語。

結業成果發表中，有43位同學共同完成的「大使之舞」以及慶祝分會成立的「最好的一天」舞蹈表演，現場也展示了孩子用回收光碟片做成的龍的傳人吊飾，有同學自己採訪剪輯而成的家族遷徙故事影片，孩子們親自手繪各組隊旗「藍鵲隊」「樹蛙隊」「臺北101隊」「水鹿隊」並設計隊呼和加油動作，最後士氣高昂地接受貴賓授旗齊聲宣誓，未來將扛起文化大使的使命承先啟後發揚台灣精神。

FASCA的新生培訓有學員跨國搭機參加 。（受訪者提供）

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