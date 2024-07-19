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槍擊案後首場造勢！ 川普週六合體副手密州拉票 秘勤局備戰

大難不死的川普，20日將在密西根州舉辦造勢活動。（彭博）

大難不死的川普，20日將在密西根州舉辦造勢活動。（彭博）

2024/07/19 20:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普20日將在密西根州大急流城（Grand Rapids）舉辦競選集會，這不僅是川普13日遭暗殺未遂後首場造勢，也是他和副手范斯首次合體拉票。近期飽受維安不力批評的美國秘勤局，已尋求當地執法部門的額外協助。與此同時，共和黨對秘勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）的不滿水漲船高，要求她為川普遭射傷辭職負責。

川普這次在大急流城重返競選活動格外受矚，鑑於13日賓州密爾瓦基槍擊事件是在戶外發生，這次活動場地從露天轉移更容易保護的室內場館，且預計之後不會再舉行戶外集會。當地警方表示，他們在「最後一刻」收到秘勤局請求支援，計畫派50至60名警員前往會場，同時也與聯邦政府機構合作規劃當天的活動。有共和黨籍的肯特郡郡長布亞克（Walter Bujak）表示，他會參加這場集會，預料現場安全人員配置將「令人難以置信」，維安工作勢必滴水不漏。

與此同時，在槍擊事件後，川普幕僚與秘勤局的緊張關係不斷加劇。競選團隊資深顧問拉奇維塔18日更要求秘勤局長奇鐸辭職，指奇鐸17日針對槍擊事件向聯邦參議院做出的簡報避重就輕，未能回答秘勤局放任一名持半自動步槍的男子，在川普集會場地附近開槍的迫切問題，「我們沒有獲得足夠的真相，局長顯然沒有要坦白的意思」。川普發言人休斯則強調，要求奇鐸辭職是拉奇維塔的個人意見，他尚未與川普討論過這個問題。

除了對維安失誤感到憤怒外，川普幕僚也對於他們未被告知，伊朗疑似有意暗殺川普的情報憤慨不已。

知情人士透露，奇鐸15日已在賓州密爾瓦基一間飯店套房，會見川普競選團隊的資深顧問，向他們簡報槍擊事件的調查狀況，會議氣氛有時很激動。共和黨全國委員會近日也與秘勤局在安全和後勤問題上發生衝突。此外，眾院監督委員會接獲吹哨人情報指出，由於北大西洋公約組織（NATO）峰會日前在華府舉行的緣故，秘勤局在川普賓州集會才會人力不足，已要求聯邦調查局（FBI）局長瑞伊對此做出回應。

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