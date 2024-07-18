孟加拉騷亂不斷 國營電視台總部遭縱火 傳多人受困

孟加拉近期因公務員名額配給爭議而爆發騷亂事件。圖為首都達卡的警察局被示威者縱火。（歐新社）

2024/07/18 23:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉近期因公務員名額配給爭議而爆發騷亂事件，衝突日益加劇，該國主要電視台「孟加拉國電視台」（BTV）的總部今（18）日更遭到抗議民眾縱火破壞。而BTV後續在社群平台PO文稱火勢「迅速蔓延」，且大樓內仍有多人受困。

《法新社》報導，一名要求不具名的官員指出，「警方對他們開火後，他們首先焚毀了蘭普拉的一個警察哨站。」蘭普拉（Rampura）是孟加拉首都達卡（Dhaka）的一個地區。

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這名官員接著表示：「當警員在BTV的辦公室避災時，他們追了過來。然後憤怒的抗議者在這裡製造了混亂。」他補充說，抗議群眾至少放火燒毀了60輛汽車與1棟辦公建築。

總部遭縱火後，BTV在臉書上PO文稱火勢是「災難性的」且「迅速蔓延」，「我們尋求與消防部門的合作。多人受困在內。」

孟加拉近期的抗議事件起源於孟國政府在1972年推出的公務員名額配給制度，該制度規定政府必須保留30％的公務員名額，給予參與1971年孟加拉國解放戰爭的士兵親屬。

此政策雖然在2018年被現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）廢除，但上個月卻在孟加拉高等法院的干預下恢復實施，因此引來學生族群抗議。

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